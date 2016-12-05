Биатлонист Симон Шемп расстроен своим выступлением на первом этапе Кубка мира. В шведском Эстерсунде немец не смог подняться выше девятого места в гонке преследования (46-е – в индивидуальной гонке, 21-е – в спринте). 28-летний спортсмен выразил надежду, что достигнет успеха в Поклюке, где с 9 по 11 декабря пройдет второй этап Кубка мира.

– Моя болезнь дала мне хорошую пощечину, – приводит T-online слова Шемпа. – Основываясь на опыте прошлого, я стал вести себя профессиональней, что помогло мне избежать болезней. Однако в последнее время я вновь часто заболеваю. Чаще, чем другие. Надеюсь, что этап в Поклюке будет для меня шагом вперед и этот сезон может стать удачным.