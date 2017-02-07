Симон Шемп: "Лучше Фуркада никого не было, но он не непобедим"

Немец Симон Шемп считает, что вряд ли кому-то удастся побороться за первое место в общем зачете Кубка мира с его лидером Мартеном Фуркадом. Сам Шемп занимает третью позицию, уступая 26 очков Антону Шипулину и более 300 – Фуркаду.

– Второе место остается достижимой целью, – цитирует sport.de Шемпа. – Конечно, всегда хочется достичь наилучших результатов. Если посмотреть статистику, становится понятно, что фактически у нас никогда не было более сильного биатлониста, чем Фуркад. Его стабильность просто невероятна. И он повысил ставку по сравнению с прошлым годом. Все его преследуют, но он уходит снова и снова, подтверждая свой уровень. Лучше него не было, но он не непобедим.