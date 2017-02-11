21:18 11 февраля | БИАТЛОН

Симон Фуркад: "Высокая температура воздуха - единственное объяснение плохого спринта"

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Француз Симон Фуркад выразил разочарование своим выступлением в спринте на чемпионате мира. Он занял 85-е место, проиграв победителю Бенедикту Доллю более трех минут.

– Это я совершил ошибки, а не кто-то другой, стрельба тут ни при чем, – цитирует L’Equipe Фуркада. – Мне тяжело было на трассе. Очень жарко, а я плохо выступаю, когда температура воздуха высока. Это единственное объяснение, которое я могу подобрать сегодня, хотя объяснить неоднозначный сезон в целом не могу. Мне хотелось минимизировать потери в спринте, чтобы продолжить борьбу в гонке преследования, но это оказалось нереально. Я сегодня был плох.

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