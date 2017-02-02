Симон Фуркад: "Удалил свое сообщение в твиттере, чтобы сосредоточиться на чемпионате мира"

Француз Симон Фуркад объяснил, почему удалил свои сообщения в твиттере о допинге. Ранее он опубликовал запись, в которой обратился к президенту СБР Александру Кравцову и заявил о своей борьбе с допингом.

– Я удалил свои вчерашние записи, чтобы оставаться сосредоточенным на чемпионате мира, – написал в своем твиттере Фуркад. – Опубликую их снова после 20 февраля. Спасибо за понимание.