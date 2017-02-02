12:38 2 февраля | БИАТЛОН

Симон Фуркад: "Удалил свое сообщение в твиттере, чтобы сосредоточиться на чемпионате мира"

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Француз Симон Фуркад объяснил, почему удалил свои сообщения в твиттере о допинге. Ранее он опубликовал запись, в которой обратился к президенту СБР Александру Кравцову и заявил о своей борьбе с допингом.

– Я удалил свои вчерашние записи, чтобы оставаться сосредоточенным на чемпионате мира, – написал в своем твиттере Фуркад. – Опубликую их снова после 20 февраля. Спасибо за понимание.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Lars Berger

Сказал бы проще: "Был бухой, когда писал!". В России бы поняли.

22:17 2 февраля

streletc1783

А если бы не удалил,то прямо из твиттера вышли бы люди и как давай ему мешать!

18:21 2 февраля

Levbereg

Тебя в России уже все болельщики поняли. И не только болельщики. Это нужно быть последним человеком, чтобы поздравлять С Днем Рождением и пакостить. У нас после таких вещей, человека перестают уважать.

16:41 2 февраля

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