Симон Фуркад предложил россиянам извиниться перед Мартеном

Французский биатлонист Симон Фуркад подчеркнул, что российские биатлонисты Александр Логинов и Антон Шипулин должны извиниться перед его братом Мартеном за то, что не пожали ему руку во время церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира-2017. Во время гонки француз "подрезал" Логинова при передаче эстафеты, а на финише слишком бурно праздновал свою победу над Шипулиным.
- Лучшее решение проблемы - вы должны извиниться первыми. Мои поздравления немецкой команде, которая никак не заслужила всей этой суеты, - написал Симон Фуркад в "Твиттере".
Фуркад перешел дорогу российской эстафете //
Скандал с Фуркадом: в чем не прав Мартен
lx_94
извинения вам, а леща вам не дать
04:13
lx_94
пошли нахоооой!!!!!
04:13
lx_94
пошли вы нахой!!!!!
04:13
serg5555
Санкции не наше решение. Скандал не наше решение, его начал фуркад, пусть он первым и извиняется.
03:56
maxcds
Не, Симон! Как же вы привыкли, чтоб все по вашему было, по вашим правилам. Как дети капризные или пиндосы взрослые. Сначала вы накосячите, а потом еще перед вами и извиняться? не, ну я знал, что исторически вы оборзевшие и что обострение оборзения наблюдается последние 3 года, но меру пора знать.
03:46
spartsmen
отсосите оба, дебилы
00:50
ПИПКИНПАПА
Я думаю надо извиниться... что не дали в морду
00:30
доктор Фишер
Ублюдки лягушатники
00:27
Zlon
Симон кого ты просишь?))) Это как в пустыне снега ждать...
00:19
AndruFka
Симон, ты ж на правах старшего брата (если б у тебя было немного стыда и совести) должен был младшенькому просто навалять по-братски в напуствие на будущее. А то он так и останется моральным уродом.
00:09
Андрейкаа
Прадоруб пересмотри повтор и обьясни зачем этот ?великий? биатлонист пересек поперек весь коридор для передачи эстафеты, чтоб быть рядом с Логиновым. А ты с начало пробеги 10 км чтоб обсуждать атлетов.
23:57 9 февраля
кубань чемпион
Beard______________ О!!! Борода говорящая!!!! А почему на русском? Должен же исходя из твоей логики на Beardовом?
23:54 9 февраля
trops57
Симон, ты оказался плохим старшим братом, если покрываешь неадекватные поступки своего брата
23:54 9 февраля
dimok123456
Тони Старк/ согласен. Поэтому никогда фуркаду не быть великим! никогда ему не стоять рядом с Бьерндаленом!
23:39 9 февраля
ЖарКонь
Сегодня Корейцы необычайно активны. У Шухевича днюха штоле?
23:30 9 февраля
Костариканец
Буква Ё Трамп накажет этого предателя России и заставит его вернуть Крым 22:35 ========== Маккейн придэ, порядок наведэ.
23:30 9 февраля
🚀 Русские нагнут весь ми
Так ок. Приходите ночью в переулок с братиком без камер. Там Логинов и Шипулин вам извинятся. Только не плачьте потом)))
23:28 9 февраля
Beard
кубань чемпион Интересно, а почему , чем меньше значимость личности и страны абортировавшей эту личности, тем больше буквы в логине? И капсом пишут?................аналогичный комплимент тебе.если личность ничтожна,она присваивает себе чужие имена (Кубань),унижая походу ещё и фут. клуб и регион написав не с заглавной буквы и присваивает незаслуженные регалии (чемпион),так кто тут всрався?
23:26 9 февраля
кубань чемпион
ДИНАМИК во! раша тролли возбудились! -- видео не видели, но..... осуждают!?!?!? 23:03 ___________________________________ Интересно, а почему , чем меньше значимость личности и страны абортировавшей эту личности, тем больше буквы в логине? И капсом пишут?
23:17 9 февраля
Тони Старк
Бьёрндален вот пример мужика,спортсмена и человека,а французишко это так обмылок и заготовка на биотлониста,в свои лучшие годы его Оле Гунар на три круга бы обошёл и не запыхался.Бить со спины могут только девки и по этому предлагаю фуркадам поменять пол и гонятся с Кайсой и Домрачевой и там устраивать бабские истерики.
23:10 9 февраля
Тони Старк
Сёстры фуркад обиделись им не пожали ихние лягушачьи лапки)Лорд форкуод из Шрэка вылитый фуркад,такой же мелкий и пакостный ЧЕЛОВЕЧИШКО!!!
23:07 9 февраля
nailsh78
ДИНАМИК - иди туалет почисти пока... - позовем если нужно будет твое мнение ))
23:05 9 февраля
ДИНАМИК
во! раша тролли возбудились! -- видео не видели, но..... осуждают!?!?!?
23:03 9 февраля
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Браво, СИМА !!!! Этим "фуфлыжникам с карамультуками" не впервой делать за место в команде aнycлинг своим хозяевам--тренерам и "начальнику СБР с вечно испуганным лицом".... Пусть и Марту ЭТО сделают...
23:02 9 февраля
Гарик "внук Наташи" Попов
РОДЧЕНКОВ______________ Негоже здесь Иудам отписываться. Ступай с миром в Пиндосию.
23:01 9 февраля
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Аффтар статьи, мозги у тебя ниже копчика,"чо ли"??? Как можно "подрезать" спортсмена, который на ВСЕХ теле--видео уже ПЕРЕДАЛ эстафету, т.е. выбыл из гонки, но в то же время не освободил трассу, как это сделали несколько др. спортсменов, тоже закончивших свои этапы. Если этому допингёру не объяснили правил К.М., то пусть продолжает бегать на "ибю" этапах...
22:56 9 февраля
EG0R
фуркаЛ-ты дешевка,и слова твои о любви к России-блеф,сегодня ты показал свое истинное лицо,и в историю ты войдешь не только как блестящий спортсмен,но и как психованная обиженная истеричка с нечемпионским поведением
22:52 9 февраля
Пушкарь в теме
Твой брат ГНИДА и КОЗЕЛ!!!И ты недалеко от него,КРЫСА!
22:47 9 февраля
кубань чемпион
Буква Ё Трамп накажет этого предателя России и заставит его вернуть Крым 22:35 ________________________________ Ага, заставит вернуть и засунет тебе его в дупу.
22:46 9 февраля
KhSL
А Мартен извинился лично перед Логиновым за свой хамский пост в день рождения нашего спортсмена? Тогда пусть Кравцов и извиняется перед французским руководителем... Но не перед Мартеном...
22:46 9 февраля