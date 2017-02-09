Симон Фуркад предложил россиянам извиниться перед Мартеном

Французский биатлонист Симон Фуркад подчеркнул, что российские биатлонисты Александр Логинов и Антон Шипулин должны извиниться перед его братом Мартеном за то, что не пожали ему руку во время церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира-2017. Во время гонки француз "подрезал" Логинова при передаче эстафеты, а на финише слишком бурно праздновал свою победу над Шипулиным.

- Лучшее решение проблемы - вы должны извиниться первыми. Мои поздравления немецкой команде, которая никак не заслужила всей этой суеты, - написал Симон Фуркад в "Твиттере".

Фуркад перешел дорогу российской эстафете //

Скандал с Фуркадом: в чем не прав Мартен