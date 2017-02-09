21:47 9 февраля | БИАТЛОН

Симон Фуркад предложил россиянам извиниться перед Мартеном

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Французский биатлонист Симон Фуркад подчеркнул, что российские биатлонисты Александр Логинов и Антон Шипулин должны извиниться перед его братом Мартеном за то, что не пожали ему руку во время церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира-2017. Во время гонки француз "подрезал" Логинова при передаче эстафеты, а на финише слишком бурно праздновал свою победу над Шипулиным.

- Лучшее решение проблемы - вы должны извиниться первыми. Мои поздравления немецкой команде, которая никак не заслужила всей этой суеты, - написал Симон Фуркад в "Твиттере".

Фуркад перешел дорогу российской эстафете //
Скандал с Фуркадом: в чем не прав Мартен 

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КОММЕНТАРИИ (52)
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lx_94

извинения вам, а леща вам не дать

04:13

lx_94

пошли нахоооой!!!!!

04:13

lx_94

пошли вы нахой!!!!!

04:13

serg5555

Санкции не наше решение. Скандал не наше решение, его начал фуркад, пусть он первым и извиняется.

03:56

maxcds

Не, Симон! Как же вы привыкли, чтоб все по вашему было, по вашим правилам. Как дети капризные или пиндосы взрослые. Сначала вы накосячите, а потом еще перед вами и извиняться? не, ну я знал, что исторически вы оборзевшие и что обострение оборзения наблюдается последние 3 года, но меру пора знать.

03:46

spartsmen

отсосите оба, дебилы

00:50

ПИПКИНПАПА

Я думаю надо извиниться... что не дали в морду

00:30

доктор Фишер

Ублюдки лягушатники

00:27

Zlon

Симон кого ты просишь?))) Это как в пустыне снега ждать...

00:19

AndruFka

Симон, ты ж на правах старшего брата (если б у тебя было немного стыда и совести) должен был младшенькому просто навалять по-братски в напуствие на будущее. А то он так и останется моральным уродом.

00:09

Андрейкаа

Прадоруб пересмотри повтор и обьясни зачем этот ?великий? биатлонист пересек поперек весь коридор для передачи эстафеты, чтоб быть рядом с Логиновым. А ты с начало пробеги 10 км чтоб обсуждать атлетов.

23:57 9 февраля

кубань чемпион

Beard______________ О!!! Борода говорящая!!!! А почему на русском? Должен же исходя из твоей логики на Beardовом?

23:54 9 февраля

trops57

Симон, ты оказался плохим старшим братом, если покрываешь неадекватные поступки своего брата

23:54 9 февраля

dimok123456

Тони Старк/ согласен. Поэтому никогда фуркаду не быть великим! никогда ему не стоять рядом с Бьерндаленом!

23:39 9 февраля

ЖарКонь

Сегодня Корейцы необычайно активны. У Шухевича днюха штоле?

23:30 9 февраля

Костариканец

Буква Ё Трамп накажет этого предателя России и заставит его вернуть Крым 22:35 ========== Маккейн придэ, порядок наведэ.

23:30 9 февраля

🚀 Русские нагнут весь ми

Так ок. Приходите ночью в переулок с братиком без камер. Там Логинов и Шипулин вам извинятся. Только не плачьте потом)))

23:28 9 февраля

Beard

кубань чемпион Интересно, а почему , чем меньше значимость личности и страны абортировавшей эту личности, тем больше буквы в логине? И капсом пишут?................аналогичный комплимент тебе.если личность ничтожна,она присваивает себе чужие имена (Кубань),унижая походу ещё и фут. клуб и регион написав не с заглавной буквы и присваивает незаслуженные регалии (чемпион),так кто тут всрався?

23:26 9 февраля

кубань чемпион

ДИНАМИК во! раша тролли возбудились! -- видео не видели, но..... осуждают!?!?!? 23:03 ___________________________________ Интересно, а почему , чем меньше значимость личности и страны абортировавшей эту личности, тем больше буквы в логине? И капсом пишут?

23:17 9 февраля

Тони Старк

Бьёрндален вот пример мужика,спортсмена и человека,а французишко это так обмылок и заготовка на биотлониста,в свои лучшие годы его Оле Гунар на три круга бы обошёл и не запыхался.Бить со спины могут только девки и по этому предлагаю фуркадам поменять пол и гонятся с Кайсой и Домрачевой и там устраивать бабские истерики.

23:10 9 февраля

Тони Старк

Сёстры фуркад обиделись им не пожали ихние лягушачьи лапки)Лорд форкуод из Шрэка вылитый фуркад,такой же мелкий и пакостный ЧЕЛОВЕЧИШКО!!!

23:07 9 февраля

nailsh78

ДИНАМИК - иди туалет почисти пока... - позовем если нужно будет твое мнение ))

23:05 9 февраля

ДИНАМИК

во! раша тролли возбудились! -- видео не видели, но..... осуждают!?!?!?

23:03 9 февраля

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Браво, СИМА !!!! Этим "фуфлыжникам с карамультуками" не впервой делать за место в команде aнycлинг своим хозяевам--тренерам и "начальнику СБР с вечно испуганным лицом".... Пусть и Марту ЭТО сделают...

23:02 9 февраля

Гарик "внук Наташи" Попов

РОДЧЕНКОВ______________ Негоже здесь Иудам отписываться. Ступай с миром в Пиндосию.

23:01 9 февраля

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Аффтар статьи, мозги у тебя ниже копчика,"чо ли"??? Как можно "подрезать" спортсмена, который на ВСЕХ теле--видео уже ПЕРЕДАЛ эстафету, т.е. выбыл из гонки, но в то же время не освободил трассу, как это сделали несколько др. спортсменов, тоже закончивших свои этапы. Если этому допингёру не объяснили правил К.М., то пусть продолжает бегать на "ибю" этапах...

22:56 9 февраля

EG0R

фуркаЛ-ты дешевка,и слова твои о любви к России-блеф,сегодня ты показал свое истинное лицо,и в историю ты войдешь не только как блестящий спортсмен,но и как психованная обиженная истеричка с нечемпионским поведением

22:52 9 февраля

Пушкарь в теме

Твой брат ГНИДА и КОЗЕЛ!!!И ты недалеко от него,КРЫСА!

22:47 9 февраля

кубань чемпион

Буква Ё Трамп накажет этого предателя России и заставит его вернуть Крым 22:35 ________________________________ Ага, заставит вернуть и засунет тебе его в дупу.

22:46 9 февраля

KhSL

А Мартен извинился лично перед Логиновым за свой хамский пост в день рождения нашего спортсмена? Тогда пусть Кравцов и извиняется перед французским руководителем... Но не перед Мартеном...

22:46 9 февраля

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