Симон Фуркад: "Отправка на Кубок IBU - большой удар для меня"

Француз Симон Фуркад выразил разочарование решением тренеров сборной Франции отправить его на Кубок IBU. Он считает, что достоин выступления на Кубке мира.

– До сих пор выбор делался на основании общего зачета Кубка мира, – цитирует eurosport.fr Фуркада-старшего. – Если посмотреть на рейтинг, то я там занимаю не худшую позицию. Сожалею о таком решении, которое приняли тренеры. Хотя у них свои причины, пусть мне их не называли. Это большой удар для меня. Воспринимаю его как недоверие ко мне. Нет никаких гарантий возвращения в Кубок мира.