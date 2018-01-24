Симон Фуркад: "На месте Шипулина я бы считал, что меня ущемляют в правах и заставляют платить за глупость других"

Французский биатлонист Симон Фуркад отметил, что за нарушение антидопинговых правил стоит наказывать виновных спортсменов, а не всю нацию. Он также добавил, что на месте Антона Шипулина чувствовал бы себя ущемленным в правах.

Напомним, Шипулин, как и многие другие российские спортсмены, не получил от МОК допуск к участию в Олимпийских играх-2018.

– Российские спортсмены иногда думают, что против них идет заговор, и только они должны платить за это. Тот факт, что имена отстраненных спортсменов появляются регулярно, только подтверждает это чувство, – приводит sports.fr слова Фуркада. – Нужно наказывать тех, кто замешан в употреблении допинга, но нельзя указывать пальцем на всю нацию.

Я ставлю себя на место спортсмена, которого это затронуло. Если существует государственная система допинга, а я ничего плохого не сделал, то я бы считал, что меня ущемляют в правах и заставляют платить за глупость других. Я думаю, что некоторые люди в этом не участвовали, но всех стригут под одну гребенку.