Симон Фуркад: "На месте Шипулина я бы считал, что меня ущемляют в правах и заставляют платить за глупость других"

Французский биатлонист Симон Фуркад отметил, что за нарушение антидопинговых правил стоит наказывать виновных спортсменов, а не всю нацию. Он также добавил, что на месте Антона Шипулина чувствовал бы себя ущемленным в правах.
Напомним, Шипулин, как и многие другие российские спортсмены, не получил от МОК допуск к участию в Олимпийских играх-2018.
– Российские спортсмены иногда думают, что против них идет заговор, и только они должны платить за это. Тот факт, что имена отстраненных спортсменов появляются регулярно, только подтверждает это чувство, – приводит sports.fr слова Фуркада. – Нужно наказывать тех, кто замешан в употреблении допинга, но нельзя указывать пальцем на всю нацию.
Я ставлю себя на место спортсмена, которого это затронуло. Если существует государственная система допинга, а я ничего плохого не сделал, то я бы считал, что меня ущемляют в правах и заставляют платить за глупость других. Я думаю, что некоторые люди в этом не участвовали, но всех стригут под одну гребенку.
hadzipanagis
Недопуск на Олимпиаду для ведущих российских спортсменов «равносилен смерти», заявил РБК член правления Союза биатлонистов России Александр Тихонов, комментируя список российских спортсменов, которым Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил участвовать в Олимпиаде в Пхёнчхане. Понести наказание за это, по словам Тихонова, должен вице-премьер Виталий Мутко. «Участие в Олимпиаде — это мечта всей жизни. Люди перенесли такие нагрузки. У Шипулина и Устюгова это, наверное, последняя Олимпиада — ребята уже не юные», — отметил член правления союза. По мнению Тихонова, вице-премьер Виталий Мутко несет ответственность за эту «страшнейшую трагедию». «Наказать за это надо Мутко: не вице-премьером ставить, а загнать его в Магадан тренером по лыжным гонкам. Пусть он попробует на своем хребте, как там работала великий тренер Елена Вяльбе», — считает он. ОКР потребует объяснений у МОК по недопуску «чистых» спортсменов на Игры ОБЩЕСТВО О том, что в списке допущенных Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/23/01/2018/5a66f70b9a79473459b7d9d1
20:35
PallMall
Один нориальный человек оказался, все остальные затихарились.
17:05
rusfed 2.0
Младший только против эпошника выступал, не нужно инсинуаций
16:39
Panuchi
как говорится в семье не без урода
16:03
maxcds
Странно. Как это возможно в одной семье? А брат ведь твой олень и позорник - допингист выигрывает, честный человек просто соревнуется.
15:56