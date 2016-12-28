19:42 | БИАТЛОН

Симон Фуркад может пропустить январские этапы Кубка мира из-за токсоплазмоза

0
0
0
1

Француз Симон Фуркад после падений на двух последних этапах Кубка мира прошел медицинское обследование, которое выявило у спортсмена признаки токсоплазмоза, информирует LÉquipe. Сообщается, что после спринтерской гонки в Нове-Место Фуркад отправился на родину, в ближайшее время он пройдет еще несколько тестов для установки более точного диагноза.

Отмечается, что в случае подтверждения токсоплазмоза Фуркад пропустит январские этапы Кубка мира для того, чтобы подготовиться к чемпионату мира, который состоится в феврале в Хохфильцене.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Сбербанк отгулял 6-й новогодний корпоратив на 3000 человек в стиле ...

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

alexansf

ага....прокапаться надо .. а то счас проверки ужесточили (

19:51

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ