Симон Фуркад может пропустить январские этапы Кубка мира из-за токсоплазмоза

Француз Симон Фуркад после падений на двух последних этапах Кубка мира прошел медицинское обследование, которое выявило у спортсмена признаки токсоплазмоза, информирует LÉquipe. Сообщается, что после спринтерской гонки в Нове-Место Фуркад отправился на родину, в ближайшее время он пройдет еще несколько тестов для установки более точного диагноза.

Отмечается, что в случае подтверждения токсоплазмоза Фуркад пропустит январские этапы Кубка мира для того, чтобы подготовиться к чемпионату мира, который состоится в феврале в Хохфильцене.