Симон Фуркад: "IBU принял глупое решение! За что наказана Тюмень?"

Французский биатлонист Симон Фуркад раскритиковал решение перенести этап Кубка мира-2016/17 из Тюмени. Это решение было принято после информации ВАДА о допинг-пробе 31 российского биатлониста. IBU временно отстранил от соревнований двоих спортсменов, а в отношении еще 29 открыл дисциплинарные дела.

- Я не могу говорить от всего сообщества, поэтому выскажу исключительно личное мнение, - цитирует "Тюменская арена" Фуркада-старшего. - Мне очень жаль, что Кубок мира не пройдет в Тюмени. "Жемчужина Сибири" действительно восхитительная арена. Российские фанаты невероятно тепло встречают каждого биатлониста. Организационный комитет проделывает блестящую работу. Во время "Гонки чемпионов" я представлял, что будет твориться в Тюмени во время Кубка мира. Перед сезоном предвосхищал, что вновь прилечу в Россию. Вести из Мюнхена, где заседала комиссия IBU, меня сильно расстроили…

- Насколько честным выдалось это решение? Из 31 российского биатлониста временное отстранение получили пока неназванные двое. А страдают – простые болельщики, живущие биатлоном…

- Это откровенно глупое решение Международного союза биатлонистов! Почему должен быть наказан город и стадион? Ложь в спорте прекратится, если Кубок мира не пройдет в Тюмени? Перестаньте быть лицемерами! Для меня имеют значение лишь реальные доказательства использования допинга определенными спортсменами. Это же касается и наличия определенных выстроенных систем. Нет четких доказательств? Тогда давайте продолжать биатлонное шоу, а не закулисные игры.

- Кубок мира может пройти в Тюмени в 2018 году? Что думаете о шансах на проведение чемпионата планеты в 2021-м?

- Мне трудно что-либо прогнозировать. Эти решения принимаю явно не я. Но очень хочу, чтобы большой биатлон вернулся в Тюмень. Я поддерживал заявку россиян на проведение чемпионата мира-2021.