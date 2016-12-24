Симон Фуркад: "IBU принял глупое решение! За что наказана Тюмень?"

Французский биатлонист Симон Фуркад раскритиковал решение перенести этап Кубка мира-2016/17 из Тюмени. Это решение было принято после информации ВАДА о допинг-пробе 31 российского биатлониста. IBU временно отстранил от соревнований двоих спортсменов, а в отношении еще 29 открыл дисциплинарные дела.
- Я не могу говорить от всего сообщества, поэтому выскажу исключительно личное мнение, - цитирует "Тюменская арена" Фуркада-старшего. - Мне очень жаль, что Кубок мира не пройдет в Тюмени. "Жемчужина Сибири" действительно восхитительная арена. Российские фанаты невероятно тепло встречают каждого биатлониста. Организационный комитет проделывает блестящую работу. Во время "Гонки чемпионов" я представлял, что будет твориться в Тюмени во время Кубка мира. Перед сезоном предвосхищал, что вновь прилечу в Россию. Вести из Мюнхена, где заседала комиссия IBU, меня сильно расстроили…
- Насколько честным выдалось это решение? Из 31 российского биатлониста временное отстранение получили пока неназванные двое. А страдают – простые болельщики, живущие биатлоном…
- Это откровенно глупое решение Международного союза биатлонистов! Почему должен быть наказан город и стадион? Ложь в спорте прекратится, если Кубок мира не пройдет в Тюмени? Перестаньте быть лицемерами! Для меня имеют значение лишь реальные доказательства использования допинга определенными спортсменами. Это же касается и наличия определенных выстроенных систем. Нет четких доказательств? Тогда давайте продолжать биатлонное шоу, а не закулисные игры.
- Кубок мира может пройти в Тюмени в 2018 году? Что думаете о шансах на проведение чемпионата планеты в 2021-м?
- Мне трудно что-либо прогнозировать. Эти решения принимаю явно не я. Но очень хочу, чтобы большой биатлон вернулся в Тюмень. Я поддерживал заявку россиян на проведение чемпионата мира-2021.
Don Miguel
Ситуевина такая, что одни биатлонисты с надрывом говорят за Тюмень, а другие уже заявили, что не поедут туда ни за какие коврижки. Так что если бы Тюмень нам дали, этап бы был таким же ущербным, как Московская и Лос-Анджелесская олимпиады. Для мира, конечно, а не для нас, или американцев. Мы на пару на весь мир кричали, что наши олимпиады были лучшими в мире. Каждый про свою.
19:35
RW.irk
А че вы до брата-то докопались? Поменьше нужно слушать дешевую пропаганду всяких там норвежских СМИ! Мартен Фуркад:-" Спасибо за то что поддерживаете биатлон.Я очень хочу быть в Тюмени в Марте.Я уважаю русских .И, я надеюсь, что вы понимаете что я не хочу бойкота соревнований в Тюмени.Я очень хочу в в Тюмень, вне зависимости от того что сказано в докладе Макларена.Я не хочу коллективной ответственности для российских спортсменов. Я желаю чтобы русские соревновались в следующем году на Олимпийских Играх.Потому что если раньше какие-то из российских спортсменов и принимали допинг,то это не означает , что все поголовно делали это.Лично я себя бы чувствовал не в своей тарелке если бы из-за ошибок моей страны мне запретили бы соревноваться".
18:42
Анастасия Волочкова
Молодец,Семен!В отличии от братца.
18:06
streletc1783
ЧЕГО У БРАТА НЕ СПРОСИТ?
17:40
spetrov
Разумных людей всегда больше. Просто иногда их не так хорошо слышно.
17:18