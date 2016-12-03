Симон Дестье: "Потерял драгоценные секунды на стрельбище, но главное, что не промахнулся"

Француз Симон Дестье остался доволен восьмым местом в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде. На двух огневых рубежах он не допустил ни одного промаха.

– Я был расстроен после индивидуальной гонки, – цитирует L’Equipe Дестье. – Хотелось как-то реабилитироваться. Особых проблем я не испытывал, лишь в конце было тяжело. Возникли сложности при стрельбе из положения стоя. Я там потерял драгоценные секунды, но важно, что не промахнулся. Гонка преследования будет крайне интересной. Мне нравится, когда борьба плотная.