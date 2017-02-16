Симон Дестье: "Иногда слишком сильное желание проявить себя идет во вред"

Француз Симон Дестье надеется удачно выступить в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене. Он признался, что не очень любит этот вид программы.

– Эта гонка обычно для меня странно складывается, она мне редко удавалась, – цитирует SkiChrono Дестье. – Она очень длинная, здесь мы идем по трассе в одиночку. А мне предпочтительна контактная борьба. Но будет хороший вызов. Я знаю, что физически готов хорошо, знаю, что должен делать для улучшения стрельбы. Последние гонки меня разочаровали, я не показывал своего уровня. Иногда слишком сильное желание проявить себя идет во вред.