Шумилова стала второй в спринте на этапе Кубка России в Ижевске

На четвертом этапе Кубка России в Ижевске в спринте победу одержала Маргарита Васильева из Красноярского края, допустив два промаха. Второе место заняла Екатерина Шумилова с одним промахом.
Ижевск
Кубок России
Женщины
Спринт 7,5 км
1. Маргарита Васильева (Красноярский край) – 23.06,1 (2 промаха)
2. Екатерина Шумилова (ХМАО) - отставание 2,5 (1)
3. Светлана Бочкарева (Удмуртия) - 15,7 (1)
maksimalist
Одни из лучших в женском биатлоне Кузьмина и Домрачева. Отсюда вывод: детей готовим хорошо, а дальше субъективно гнилая система отбора при переходе в основной состав. Хотелось бы услышать извинения от Польховского перед болельщиками за то, что он проигнорировал Шипулину - Кузьмину. сейчас то же самое происходит с Кайшевой. Глупость это или предательство?!
14:49 6 января
maksimalist
Неправильный заголовок. Это незаслуженно для победительницы, такой лозунг восхваляет варительницу борщей для Пихлера. Интересно, она также с горки спускается и делает лыжи елочкой?
14:23 6 января