Шумилова стала второй в спринте на этапе Кубка России в Ижевске

На четвертом этапе Кубка России в Ижевске в спринте победу одержала Маргарита Васильева из Красноярского края, допустив два промаха. Второе место заняла Екатерина Шумилова с одним промахом.

Ижевск

Кубок России

Женщины

Спринт 7,5 км

1. Маргарита Васильева (Красноярский край) – 23.06,1 (2 промаха)

2. Екатерина Шумилова (ХМАО) - отставание 2,5 (1)

3. Светлана Бочкарева (Удмуртия) - 15,7 (1)