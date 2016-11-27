Шумилова – пятая в спринте на Кубке IBU в Бейтостолене

Россиянка Екатерина Шумилова заняла пятое место во втором спринте на Кубке IBU в Бейтостолене, допустив два промаха и уступив почти одну минуту победительнице Маркете Давидовой из Чехии. На втором и третьем месте – представительницы Германии Надин Херхлер и Дениз Херрманн.
Бейтостолен (Норвегия)
Кубок IBU
Женщины
Спринт, 7,5 км
1. М. Давидова (Чехия) - 24.18,3 (1 шт. круг)
2. Н. Хорхлер (Германия) - отставание 3,6 (1)
3. Херманн (Германия) - 29,9 (3)
4. Бондарь (Украина) - 31,7 (3)
5. ШУМИЛОВА (Россия) - 52,5 (2)
6. Гонтьер (Италия) - 56,7 (2)…
12. ЗАГОРУЙКО (Россия) - 1.28,7 (4)
13. И. УСЛУГИНА (Россия) - 1.31,1 (4)…
15. НИКУЛИНА (Россия) - 1.44,9 (4)…
21. ШЕСТЕРИКОВА (Россия) - 2.13,9 (4)
42. НЕЧКАСОВА (Россия) – 3.26,5 (4)