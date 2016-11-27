Шумилова – пятая в спринте на Кубке IBU в Бейтостолене

Россиянка Екатерина Шумилова заняла пятое место во втором спринте на Кубке IBU в Бейтостолене, допустив два промаха и уступив почти одну минуту победительнице Маркете Давидовой из Чехии. На втором и третьем месте – представительницы Германии Надин Херхлер и Дениз Херрманн.

Бейтостолен (Норвегия)

Кубок IBU

Женщины

Спринт, 7,5 км

1. М. Давидова (Чехия) - 24.18,3 (1 шт. круг)

2. Н. Хорхлер (Германия) - отставание 3,6 (1)

3. Херманн (Германия) - 29,9 (3)

4. Бондарь (Украина) - 31,7 (3)

5. ШУМИЛОВА (Россия) - 52,5 (2)

6. Гонтьер (Италия) - 56,7 (2)…

12. ЗАГОРУЙКО (Россия) - 1.28,7 (4)

13. И. УСЛУГИНА (Россия) - 1.31,1 (4)…

15. НИКУЛИНА (Россия) - 1.44,9 (4)…

21. ШЕСТЕРИКОВА (Россия) - 2.13,9 (4)

42. НЕЧКАСОВА (Россия) – 3.26,5 (4)