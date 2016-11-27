Шумилова и Загоруйко вошли в состав сборной России на этап Кубка мира в Эстерсунде

Екатерина Шумилова и Анастасия Загоруйко примут участие в гонках этапа Кубка мира в Эстерсунде, информирует официальный сайт СБР. Тренерский штаб включил спортсменок в состав команды по результатам выступления на этапе Кубка IBU в норвежском Бейтостолене.

Напомним, что также в Эстерсунде выступят: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Юрий Шопин, Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина.