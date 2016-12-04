Шумилова и Малышко отправлены на Кубок IBU, остальные едут на 2-й этап Кубка мира

Главный тренер сборной России Александр Касперович назвал изменения в составе команды по итогам первого этапа Кубка мира в Эстерсунде. Екатерина Шумилова и Дмитрий Малышко поедут на этап Кубка IBU, остальные выступят на втором этапе в Поклюке.

- В женской команде Екатерина Шумилова отправляется на Кубок IBU, остальные пять человек – на этап в Поклюке, - цитирует официальный сайт СБР Касперовича. - В мужской команде седьмого человека, Дмитрия Малышко, отправляем на этапы Кубка IBU, Юрий Шопин остается на Кубке мира. Малышко нужно немного эмоционально себя поднять. Мы не сбрасываем его со счетов, он неплохо выступал в Эстерсунде, но где-то есть со стрельбой проблемы.

Таким образом, в Поклюку отправятся Антон Шипулин, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Юрий Шопин, Анастасия Загоруйко, Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Ольга Подчуфарова и Екатерина Глазырина.