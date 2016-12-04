Шумилова и Малышко отправлены на Кубок IBU, остальные едут на 2-й этап Кубка мира

Главный тренер сборной России Александр Касперович назвал изменения в составе команды по итогам первого этапа Кубка мира в Эстерсунде. Екатерина Шумилова и Дмитрий Малышко поедут на этап Кубка IBU, остальные выступят на втором этапе в Поклюке.
- В женской команде Екатерина Шумилова отправляется на Кубок IBU, остальные пять человек – на этап в Поклюке, - цитирует официальный сайт СБР Касперовича. - В мужской команде седьмого человека, Дмитрия Малышко, отправляем на этапы Кубка IBU, Юрий Шопин остается на Кубке мира. Малышко нужно немного эмоционально себя поднять. Мы не сбрасываем его со счетов, он неплохо выступал в Эстерсунде, но где-то есть со стрельбой проблемы.
Таким образом, в Поклюку отправятся Антон Шипулин, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Юрий Шопин, Анастасия Загоруйко, Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Ольга Подчуфарова и Екатерина Глазырина.
KuziakaPm
Света молодец.
20:39
goldenden
Да никуда Загоруйко с Елисеевым не делись: у мужчин поименно названы 5 человек из 6, у женщин 4 из 5 - в СЭ или место в заметке сэкономили или самые звучные имена выбрали (одно упоминание Слецовой вон какой восторг вызвало!)
20:32
Andre_Saratov
Наконец-то Слепцова получила шанс!)
20:26
Orion
Опять СЭкс второпях все напутал. Определен состав сборной команды России, которая выступит на втором этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке. Женщины: Анастасия Загоруйко, Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина, Светлана Слепцова. Мужчины: Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Юрий Шопин.
20:26
Solace.
А где Елисеев? Если с мужчинами понятно всё и тут без претензий. То в женском бред какой-то творится, почему Шумилова, а не Слепцова?
20:14
Chen1979
Так у неё же фамилия "Слепцова" как она может стрелять нормально. Пусть и даже множит квоту на ноль.
20:07
alep
А Слепцова значит подходит для основы!?!?!? Бред собачий!!! И не стыдно тренерскому штабу!?!?!? Где ваша совесть!?!?!? Срамота!!!
19:52
Петя
Кто же тянет абсолютно никакую слепцову?!
19:52
Александр Макаров
А как же спортивный принцип?! У Шумиловой в зачёте Кубка Мира очков в два с половиной раза больше, чем у Слепцовой!
19:27
ЮКИ
малышку правильно,тёток-Всех!!!
19:06
goldenden
А без Слепцовой совсем никак?
19:04
CanagliaVova
Правильнее было бы тренерами в ДЮСШ
18:59
Урфин_Я
А Елисеев и Загоруйко где?
18:56