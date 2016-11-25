13:52 | БИАТЛОН

Шопин стал пятым в спринте на Кубке IBU

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Норвежец Ветле Кристиансен одержал победу в спринте на 10 километров на Кубке IBU. Вторым стал немец Роман Рес, а замкнул тройку еще один представитель Норвегии Вегард Ермуннсхауг.

Лучшим из российских биатлонистов стал Юрий Шопин, разделивший пятую строчку с болгарином Владимиром Илиевым.

Бейтостолен (Норвегия)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт

10 км

1. Кристиансен (Норвегия) – 26.56,6 (0 шт. кругов)

2. Рес (Германия) – отставание 16,7 (1)

3. В. Ермуннсхауг (Норвегия) – 47,7 (3)

4. Л. Вегер (Австрия) – 51,7 (2)

5. Илиев (Болгария) – 58,8 (5)

5. ШОПИН (Россия) – 58,8 (3)

7. ГАРАНИЧЕВ (Россия) – 1.01,9 (3)

9. Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 1.23,9 (3)

15. ВОЛКОВ (Россия) – 1.52,1 (3)

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/biathlon/ibucup/2016-2017/events/1503_10_0/

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