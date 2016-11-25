Шопин стал пятым в спринте на Кубке IBU

Норвежец Ветле Кристиансен одержал победу в спринте на 10 километров на Кубке IBU. Вторым стал немец Роман Рес, а замкнул тройку еще один представитель Норвегии Вегард Ермуннсхауг.
Лучшим из российских биатлонистов стал Юрий Шопин, разделивший пятую строчку с болгарином Владимиром Илиевым.
Бейтостолен (Норвегия)
Кубок IBU
Мужчины
Спринт
10 км
1. Кристиансен (Норвегия) – 26.56,6 (0 шт. кругов)
2. Рес (Германия) – отставание 16,7 (1)
3. В. Ермуннсхауг (Норвегия) – 47,7 (3)
4. Л. Вегер (Австрия) – 51,7 (2)
5. Илиев (Болгария) – 58,8 (5)
5. ШОПИН (Россия) – 58,8 (3)
7. ГАРАНИЧЕВ (Россия) – 1.01,9 (3)
9. Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 1.23,9 (3)
15. ВОЛКОВ (Россия) – 1.52,1 (3)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/ibucup/2016-2017/events/1503_10_0/
Valeri
Разве этого ждали болельщики России?
16:02
staerswimmer23
ужос
15:18