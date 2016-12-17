Шопин – пятый в спринте в Обертиллиахе

Норвежец Хенрик Л`Абе-Лунн стал победителем мужского спринта на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе. Вторым стал его соотечественник Ветле Кристиансен. Замкнул тройку немец Филипп Наврат. Лучшим из россиян оказался Юрий Шопин, финишировавший пятым. Седьмой результат показал Алексей Слепов.

Обертиллиах (Австрия)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт 10 км

1. Х. Л`Абе-Лунн (Норвегия) – 23.29,9 (0 шт. кругов)

2. Кристиансен (Норвегия) – отставание 13,9 (0)

3. Наврат (Германия) – 29,5 (0)

4. В. Ермуннсхауг (Норвегия) – 33,9 (1)

5. ШОПИН (Россия) – 35,7 (1)

6. Рервик (Норвегия) – 43,1 (0)

7. СЛЕПОВ (Россия) – 46,7 (1)...

17. ПАЩЕНКО (Россия) – 1.04,8 (2)...

21. ВОЛКОВ (Россия) – 1.17,9 (2)

39. МАХАМБЕТОВ (Россия) – 2.01,0 (3)...

42. ЛАТЫПОВ (Россия) – 2.07,2 (4)