15:38 | БИАТЛОН

Шопин, Малышко, Кайшева и Услугина выступят на этапе Кубка мира в Оберхофе

0
0
0

Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на четвертый этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в немецком Оберхофе с 5 по 8 января. Как сообщает официальны сайт СБР, в состав мужской команды вошли: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин, Дмитрий Малышко.

Планируется, что Евгений Гараничев выступит на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

В женскую сборную вызваны: Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2017/56719/

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ