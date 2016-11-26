15:38 | БИАТЛОН

Шопин и Глазырина выступят на этапе Кубка мира в Эстерсунде

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Тренерский штаб сборной России включил Юрия Шопина и Екатерину Глазырину в состав команды на этап Кубка мира в Эстерсунде, информирует официальный сайт СБР. Эти спортсмены показали лучший результат среди россиян в первых спринтерских гонках на этапе Кубка IBU в Бейтостолене: Шопин стал пятым, Глазырина – третьей.

Напомним, что также в Эстерсунде выступят: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Ольга Подчуфарова.

Полностью состав на стартовый этап Кубка мира будет обнародован по итогам вторых спринтерских гонок на этапе Кубка IBU в Бейтостолене, который запланированы на 27 ноября.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2016/56373/

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