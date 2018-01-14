16:11 | Биатлон

Шипулин заявил, что поедет на Олимпиаду-2018

Антон ШИПУЛИН. Фото AFP
Антон ШИПУЛИН. Фото AFP
21

Российский биатлонист Антон Шипулин объявил, что принял решение поехать на Олимпиийские игры 2018 года. При этом он отметил, что по-прежнему ждет решения по допуску МОК.

– Для себя я решил, что поеду на Олимпиаду-2018, – сказал в программе "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" Шипулин. – Самое главное, чтобы нас допустил МОК. Поживем, увидим, что будет после 28 января. Но я готов.

Напомним, ​30-летний Шипулин выступает за сборную России с сезона-2008/09. На первой для себя Олимпиаде-2010 он взял бронзу в эстафете, а на Играх-2014 в Сочи стал олимпийским чемпионом в эстафете. На его счету также 10 побед на этапах Кубка мира, а также 41 попадание на подиум.

Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.

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КОММЕНТАРИИ (21)
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Russellmoto

Скоро по тупости футболистов наших догонят..

18:37

zyzx

КОТЛИН Это не спортсмен ! Настоящий спортсмен молча готовится, копит энергию, набирает результаты и побеждает -----Кого он побеждает? Спортсменов соединенной команды африки и молдовы?

18:24

Wal

Насмешили вопросом для голосования- молодцы,,,

18:22

КОТЛИН

Это не спортсмен ! Настоящий спортсмен молча готовится, копит энергию, набирает результаты и побеждает на главном старте. А это все пустобрехи ! Он сам заявил, что его никто на заставляет тренироваться через " не могу " ! А только так можно добиться результата ! Вообщем, слов нет.

17:43

inachipoch

Ну слава богу! А то я последние месяцы спать не мог, всё думал: поедет Антошка или нет. Следующий главный вопрос года: а приедет ли он с ОИ?

17:40

Странник-777

Тоша, а зачем?

17:31

ALEKS49

Ну вот. А я думал, что он не поедет на ОИ, командировочные для Родины сбережет.

17:27

Boleijj protiv

Теперь вы поняли? Для них вы быдло, электорат, масса.

16:48

zyzx

aastone zyzx а как же командировочные----да им бы как пример стойкости еще больше отсыпали. Может как победитнлям отстегнули. А так 2й позор и на трассе и от болельщиков.

16:46

ЦСКА71

Парни, официально заявляю что не еду на Олимпиаду в Корее. Я и так не собирался, но теперь то нужно об Олимпиаде сенсационно анонсированно заявлять.

16:46

igorentiy-1963

Ты не зли меня лодочник!

16:38

Ajccio

Потерял уважение россиян...

16:36

19222

Всегда поддерживал Губерниева, но здесь категорически не согласен. Еще бы сказал, что главная новость года - что зимой бывает снег и холодно и можно кататься на лыжах. Охрененная новость! Обидел. Должна быть профессиональная гордость.

16:34

engaer

Да лан. Парень извинится за то, что в России родился, за страшный допинг, который со времен царей жрет весь народ, за расизм, за колонизацию (чего бы там ни было) и норм. На лыжах покатается. Сувенирчик купит. После запуска северокорейских ракет этот сувенирчик станет раритетом.

16:33

aastone

zyzx а как же командировочные?

16:31

горнолыжник из Горно-Алтайска

Можно подумать, что отказался бы от олимпийских бонусов. Трещали бы языком поменьше лидеры блин.

16:29

Kluchnik

Это и есть важнейшее заявление, анонсированное Губерниевым? Держат болельщиков за идиотов? Лучше бы сказал, что не готов и пропускает эту Олимпиаду.

16:28

NOVZODUM NAMREBUG

Понторез с озера ШАРТАШ соблаговолил направить СВОЁ тельце в Корею??????????? ЭТО и есть распиареная горлопаном--гребуном НОВОСТЬ ---- сезона!!! + года!!! + века!!! + Вселенной ?????? Похоже, нарцисс -- комментатор либо что--то принимать начал, либо у него с головой нелады.....

16:27

zyzx

Ну и дурак. Вообще биатлосты пробили дно тупости. Ну ничего вам там не светит. Сказали бы мы не поедим,и уважение получили и позора провала не испытали.

16:26

King’s Bounty 1

Новость года !

16:17

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

а зачем? делать по 3 промаха и потом цокать языком?

16:15