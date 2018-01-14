Шипулин заявил, что поедет на Олимпиаду-2018

Российский биатлонист Антон Шипулин объявил, что принял решение поехать на Олимпиийские игры 2018 года. При этом он отметил, что по-прежнему ждет решения по допуску МОК.
– Для себя я решил, что поеду на Олимпиаду-2018, – сказал в программе "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" Шипулин. – Самое главное, чтобы нас допустил МОК. Поживем, увидим, что будет после 28 января. Но я готов.
Напомним, 30-летний Шипулин выступает за сборную России с сезона-2008/09. На первой для себя Олимпиаде-2010 он взял бронзу в эстафете, а на Играх-2014 в Сочи стал олимпийским чемпионом в эстафете. На его счету также 10 побед на этапах Кубка мира, а также 41 попадание на подиум.
Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.
Russellmoto
Скоро по тупости футболистов наших догонят..
18:37
zyzx
КОТЛИН Это не спортсмен ! Настоящий спортсмен молча готовится, копит энергию, набирает результаты и побеждает -----Кого он побеждает? Спортсменов соединенной команды африки и молдовы?
18:24
Wal
Насмешили вопросом для голосования- молодцы,,,
18:22
КОТЛИН
Это не спортсмен ! Настоящий спортсмен молча готовится, копит энергию, набирает результаты и побеждает на главном старте. А это все пустобрехи ! Он сам заявил, что его никто на заставляет тренироваться через " не могу " ! А только так можно добиться результата ! Вообщем, слов нет.
17:43
inachipoch
Ну слава богу! А то я последние месяцы спать не мог, всё думал: поедет Антошка или нет. Следующий главный вопрос года: а приедет ли он с ОИ?
17:40
Странник-777
Тоша, а зачем?
17:31
ALEKS49
Ну вот. А я думал, что он не поедет на ОИ, командировочные для Родины сбережет.
17:27
Boleijj protiv
Теперь вы поняли? Для них вы быдло, электорат, масса.
16:48
zyzx
aastone zyzx а как же командировочные----да им бы как пример стойкости еще больше отсыпали. Может как победитнлям отстегнули. А так 2й позор и на трассе и от болельщиков.
16:46
ЦСКА71
Парни, официально заявляю что не еду на Олимпиаду в Корее. Я и так не собирался, но теперь то нужно об Олимпиаде сенсационно анонсированно заявлять.
16:46
igorentiy-1963
Ты не зли меня лодочник!
16:38
Ajccio
Потерял уважение россиян...
16:36
19222
Всегда поддерживал Губерниева, но здесь категорически не согласен. Еще бы сказал, что главная новость года - что зимой бывает снег и холодно и можно кататься на лыжах. Охрененная новость! Обидел. Должна быть профессиональная гордость.
16:34
engaer
Да лан. Парень извинится за то, что в России родился, за страшный допинг, который со времен царей жрет весь народ, за расизм, за колонизацию (чего бы там ни было) и норм. На лыжах покатается. Сувенирчик купит. После запуска северокорейских ракет этот сувенирчик станет раритетом.
16:33
aastone
zyzx а как же командировочные?
16:31
горнолыжник из Горно-Алтайска
Можно подумать, что отказался бы от олимпийских бонусов. Трещали бы языком поменьше лидеры блин.
16:29
Kluchnik
Это и есть важнейшее заявление, анонсированное Губерниевым? Держат болельщиков за идиотов? Лучше бы сказал, что не готов и пропускает эту Олимпиаду.
16:28
NOVZODUM NAMREBUG
Понторез с озера ШАРТАШ соблаговолил направить СВОЁ тельце в Корею??????????? ЭТО и есть распиареная горлопаном--гребуном НОВОСТЬ ---- сезона!!! + года!!! + века!!! + Вселенной ?????? Похоже, нарцисс -- комментатор либо что--то принимать начал, либо у него с головой нелады.....
16:27
zyzx
Ну и дурак. Вообще биатлосты пробили дно тупости. Ну ничего вам там не светит. Сказали бы мы не поедим,и уважение получили и позора провала не испытали.
16:26
King’s Bounty 1
Новость года !
16:17
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
а зачем? делать по 3 промаха и потом цокать языком?
16:15