Шипулин заявил, что поедет на Олимпиаду-2018

Российский биатлонист Антон Шипулин объявил, что принял решение поехать на Олимпиийские игры 2018 года. При этом он отметил, что по-прежнему ждет решения по допуску МОК.

– Для себя я решил, что поеду на Олимпиаду-2018, – сказал в программе "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" Шипулин. – Самое главное, чтобы нас допустил МОК. Поживем, увидим, что будет после 28 января. Но я готов.

Напомним, ​30-летний Шипулин выступает за сборную России с сезона-2008/09. На первой для себя Олимпиаде-2010 он взял бронзу в эстафете, а на Играх-2014 в Сочи стал олимпийским чемпионом в эстафете. На его счету также 10 побед на этапах Кубка мира, а также 41 попадание на подиум.

Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.