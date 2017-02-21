Шипулин выставит личные вещи Фуркада и Бьорндалена на аукционе

Россиянин Антон Шипулин выставит личные вещи известных биатлонистов на аукционе своего благотворительного фонда. Об этом он сообщил в своем "Инстаграме".

Свои вещи предоставили такие биатлонисты, как норвежцы Оле Эйнар Бьорндален, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Тириль Экхофф, француз Мартен Фуркад, итальянка Доротея Вирер, россияне Максим Цветков, Евгений Гараничев, Светлана Слепцова, Ольга Подчуфарова. Фонд по поддержке спорта в Свердловской области А. В. Шипулина был основан 19 ноября 2010 года.

– Посмотрите сколько интересных вещей собрал для аукциона, который планируем запустить через 3 недели. Очень интересные и эксклюзивные будут лоты! Спасибо за предоставленные вещи, – написал Шипулин.