Шипулин вышел на второе место в зачете Кубка мира после второго места в гонке преследования

Российский биатлонист Антон Шипулин поднялся на одну позицию в общем зачете Кубка мира, обойдя норвежца Йоханесса Бе, после второго места в гонке преследования в Нове-Место. Первое место уверенно занимает француз Мартен Фуркад.

Общий зачет (м)

1 (1). М. Фуркад (Франция) – 408 (+60)

2 (3). ШИПУЛИН (Россия) – 281 (+54)

3 (2). Й. Бе (Норвегия) – 276 (+40)

4 (6). Бьорндален (Норвегия) – 222 (+29)

5 (5). ЦВЕТКОВ (Россия) – 222 (+27)

6 (4). Свендсен (Норвегия) – 197 (0)...

17 (13). БАБИКОВ (Россия) – 130 (+7)...

20 (16). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 125 (+9)...

35 (38). ГАРАНИЧЕВ (Россия) – 80 (+30)...

48 (47). МАЛЫШКО (Россия) – 25 (0)

Гонка преследования (м)

1 (1). М. Фуркад (Франция) – 168 (+60)

2 (3). ШИПУЛИН (Россия) – 136 (+54)

3 (6). Шемп (Германия) – 115 (+43)

4 (2). ЦВЕТКОВ (Россия) – 115 (+27)

5 (5). Й. Бе (Норвегия) – 114 (+40)

6 (10). Крчмарж (Чехия) – 98 (+31)...

13 (9). БАБИКОВ (Россия) – 74 (+7)...

16 (12). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 69 (+9)...

21 (29). ГАРАНИЧЕВ (Россия) – 56 (+30)...

41 (35). МАЛЫШКО (Россия) – 15 (0)

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