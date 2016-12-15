Шипулин - третий в общем зачете и зачете спринта

Россиянин Антон Шипулин вышел на третье место в зачете спринта сезона-2016/17. В сегодняшней гонке в Нове-Место он занял второе место, уступив только Мартену Фуркаду.

В общем зачете Шипулин остался третьим, а Фуркад упрочил лидерство. Еще один представитель России Максим Цветков в общем зачете опустился на пятое место, уступив Эмилю Хегле Свендсену.

Кубок мира

Общий зачет (м)

1 (1). М. Фуркад (Франция) - 348 (+60)

2 (2). Й. Бе (Норвегия) - 236 (+43)

3 (3). ШИПУЛИН (Россия) - 227 (+54)

4 (7). Свендсен (Норвегия) - 197 (+48)

5 (4). ЦВЕТКОВ (Россия) - 195 (+29)

6 (5). Бьорндален (Норвегия) - 193 (+27)...

13 (11). БАБИКОВ (Россия) - 123 (0)...

16 (13). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 116 (0)...

38 (34). ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 50 (0)...

47 (45). МАЛЫШКО (Россия) - 25 (0)

Спринт (м)

1 (1). М. Фуркад (Франция) - 180 (+60)

2 (2). Свендсен (Норвегия) - 118 (+48)

3 (7). ШИПУЛИН (Россия) - 115 (+54)

4 (5). Й. Бе (Норвегия) - 108 (+43)

5 (3). Пайффер (Германия) - 100 (+30)

6 (4). Бьорндален (Норвегия) - 92 (+27)

7 (9). ЦВЕТКОВ (Россия) - 88 (+29)...

18 (11). БАБИКОВ (Россия) - 56 (0)

19 (12). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 56 (0)...

46 (41). МАЛЫШКО (Россия) - 10 (0)...

54 (48). ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 6 (0)