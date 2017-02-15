20:43 | БИАТЛОН

Шипулин стартует первым в индивидуальной гонке на чемпионате мира, Волков – 99-м

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IBU опубликовал старт-лист мужской индивидуальной гонки, которая пройдет на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене завтра (начало – в 16:30). Первым стартует Антон Шипулин, Александр Логинов – 31-м, Евгений Гараничев – 73-м, Алексей Волков – 99-м.

Мартен Фуркад (Франция) уйдет в гонку четвертым, Симон Шемп (Германия) – 46-м, Бенедикт Долль (Германия) – 58-м, Арнд Пайффер (Германия) – 77-м, Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 81-м, Оле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 95-м, Йоханнес Бе​ (Норвегия) – 96-м. Всего на гонку заявлены 102 биатлониста.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Излучение Промкооперации и Пищев

Волков - 99-й, Бе - 96-й... Догонит ли на трассе Алексей Йоханнеса? Интрига!))

21:18

rusfed 2.0

Номер победителя! ) Пора, брат, пора! ) Тем более, что индивидуалку он наконец раскусил! )

21:02

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