Шипулин стартует первым в индивидуальной гонке на чемпионате мира, Волков – 99-м

IBU опубликовал старт-лист мужской индивидуальной гонки, которая пройдет на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене завтра (начало – в 16:30). Первым стартует Антон Шипулин, Александр Логинов – 31-м, Евгений Гараничев – 73-м, Алексей Волков – 99-м.

Мартен Фуркад (Франция) уйдет в гонку четвертым, Симон Шемп (Германия) – 46-м, Бенедикт Долль (Германия) – 58-м, Арнд Пайффер (Германия) – 77-м, Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 81-м, Оле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 95-м, Йоханнес Бе​ (Норвегия) – 96-м. Всего на гонку заявлены 102 биатлониста.