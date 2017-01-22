Шипулин сохранил второе место в общем зачете Кубка мира

Благодаря победе в масс-старте на этапе Кубка мира в Антерсельве норвежец Йоханнес Бе поднялся на восьмое место в общем зачете. Россиянин Антон Шипулин, ставший третьим, укрепил свои позиции в турнирной таблице и сохранил второе место в рейтинге. Ближайший преследователь россиянина - немец Симон Шемп. Лидирует француз Мартен Фуркад.
Кубок мира
Общий зачет (м)
1 (1). М. Фуркад (Франция) – 824 (+40)
2 (2). ШИПУЛИН (Россия) – 548 (+48)
3 (3). Шемп (Германия) – 522 (+36)
4 (4). Пайффер (Германия) – 461 (+20)
5 (5). Свендсен (Норвегия) – 457 (+43)
6 (6). Лессер (Германия) – 433 (+34)
8 (9). Й. Бе (Норвегия) – 425 (+60)
9 (8). ЦВЕТКОВ (Россия) – 405 (+28)
13 (12). БАБИКОВ (Россия) – 320 (+27)
31 (30). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 189 (0)
33 (36). ГАРАНИЧЕВ (Россия) – 173 (+26)
34 (33). МАЛЫШКО (Россия) – 167 (0)
62 (62). ШОПИН (Россия) – 18 (0)
Масс-старт (м)
1 (1). Шемп (Германия) – 150 (+36)
2 (2). М. Фуркад (Франция) – 148 (+40)
3 (3). Лессер (Германия) – 118 (+34)
4 (4). БАБИКОВ (Россия) – 109 (+27)
5 (7). Беатрикс (Франция) – 109 (+38)
6 (5). Бьорндален (Норвегия) – 107 (+31)
7 (9). ШИПУЛИН (Россия) – 104 (+48)
8 (20). Й. Бе (Норвегия) – 92 (+60)
12 (13). ЦВЕТКОВ (Россия) – 76 (+28)
18 (8). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 64 (0)
32 (28). МАЛЫШКО (Россия) – 24 (0)