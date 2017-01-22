Шипулин сохранил второе место в общем зачете Кубка мира

Благодаря победе в масс-старте на этапе Кубка мира в Антерсельве норвежец Йоханнес Бе поднялся на восьмое место в общем зачете. Россиянин Антон Шипулин, ставший третьим, укрепил свои позиции в турнирной таблице и сохранил второе место в рейтинге. Ближайший преследователь россиянина - немец Симон Шемп. Лидирует француз Мартен Фуркад.

Кубок мира

Общий зачет (м)

1 (1). М. Фуркад (Франция) – 824 (+40)

2 (2). ШИПУЛИН (Россия) – 548 (+48)

3 (3). Шемп (Германия) – 522 (+36)

4 (4). Пайффер (Германия) – 461 (+20)

5 (5). Свендсен (Норвегия) – 457 (+43)

6 (6). Лессер (Германия) – 433 (+34)

8 (9). Й. Бе (Норвегия) – 425 (+60)

9 (8). ЦВЕТКОВ (Россия) – 405 (+28)

13 (12). БАБИКОВ (Россия) – 320 (+27)

31 (30). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 189 (0)

33 (36). ГАРАНИЧЕВ (Россия) – 173 (+26)

34 (33). МАЛЫШКО (Россия) – 167 (0)

62 (62). ШОПИН (Россия) – 18 (0)

Масс-старт (м)

1 (1). Шемп (Германия) – 150 (+36)

2 (2). М. Фуркад (Франция) – 148 (+40)

3 (3). Лессер (Германия) – 118 (+34)

4 (4). БАБИКОВ (Россия) – 109 (+27)

5 (7). Беатрикс (Франция) – 109 (+38)

6 (5). Бьорндален (Норвегия) – 107 (+31)

7 (9). ШИПУЛИН (Россия) – 104 (+48)

8 (20). Й. Бе (Норвегия) – 92 (+60)

12 (13). ЦВЕТКОВ (Россия) – 76 (+28)

18 (8). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 64 (0)

32 (28). МАЛЫШКО (Россия) – 24 (0)