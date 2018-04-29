Шипулин сфотографировался с Десайи и Насери. Фуркад, кажется, их знает

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин сфотографировался с чемпионом мира и Европы по футболу французом Марселем Десайи и звездой серии фильмов "Такси" Сами Насери. Актер и спортсмены приняли участие в открытии парка футбола в Екатеринбурге.

"Чемпионат мира по футболу в России совсем скоро придет в Екатеринбург! Узнаете парней, которых встретил на "Парке футбола"? Чемпион мира-98 Марсель Десайи в составе сборной Франции и, пожалуй, самый лихой водитель в мире (по крайней мере, в кино) Сами Насери. Крутые они парни!" – написал Шипулин в Инстаграме.

В комментариях к посту отметился соотечественник Десайи и Насери, пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад.

"Кажется, я их знаю", – прокомментировал снимок Фуркад.