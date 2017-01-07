Шипулин призвал не делать поспешных выводов и дождаться окончания расследования

Россиянин Антон Шипулин подчеркнул, что нужно даждаться окончания расследования в отношении российских биатлонистов, упомянутых в докладе Макларена. Об этом он сказал во время закрытого собрания спортсменов, которое прошло во время этапа Кубка мира в Оберхофе. На собрании присутствовали лидеры биатлонных сборных. Российскую команду представляли Шипулин и Юрий Шопин, который помогал с переводом.

— Попытался все объяснить, призвал всех не делать поспешных выводов. Нужно дождаться окончания расследования. И чаще обсуждать проблемы между собой, не вынося все на публику, - сказал Шипулин в программе "Биатлон с Дмитрием Губерниевым".