Шипулин примет участие в отборочных стартах на первые этапы Кубка мира

Россиянин Антон Шипулин вошел в список участников на отборочные старты в Контиолахти (Финляндия), информирует biathlon-kontiolahti.fi. Соревнований пройдут 15 и 17 ноября. По их итогам будет определен состав команды на декабрьские этапы Кубка мира.

Все российские участники соревнований в Контиолахти:

мужчины – Антон Шипулин, Александр Логинов, Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Петр Пащенко, Алексей Слепов, Семен Сучилов, Никита Поршнев, Алексей Волков, Эдуард Латыпов, Иван Томилов, Матвей Елисеев, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Алексей Корнев, Евгений Идинов, Максим Буртасов, Игорь Малиновский, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов, Александр Дедюхин, Тимур Махамбетов, Михаил Боярских, Юрий Шопин;

женщины – Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева, Маргарита Васильева, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Виктория Сливко, Кристина Резцова, Тамара Воронина, Анастасия Морозова, Екатерина Зубова, Наталья Ушкина, Наталья Гербулова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич, Александра Алексешникова, Ирина Старых, Лейсан Бикташева, Екатерина Мошкова, Кристина Смирнова, Ольга Дмитриева, Кристина Ильченко, Ольга Черемисинова.