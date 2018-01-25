Шипулин примет участие в лыжном марафоне "Марчалонга" в Италии

Российский биатлонист Антон Шипулин станет участником лыжного марафона "Марчалонга", информирует пресс-служба лыжных марафонов Russialoppet. Гонка пройдет 28 января в Италии. На марафон также заявлены биатлонистка Ольга Подчуфарова, лыжники Илья Черноусов, Ермил Вокуев, Евгений Дементьев, Никита Ступак.

Кроме того, Шипулин подал заявку на участие в 35-м лыжном марафоне "Европа-Азия", который пройдет в Екатеринбурге 24 февраля.

Напомним, 23 января МОК решил не приглашать на Олимпиаду Шипулина и ряд других российских спортсменов на Олимпиаду-2018.

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