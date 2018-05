Шипулин пожелал удачи Попову на выборах президента ОКР

Совсем скоро, 29 мая, состоится Олимпийское собрание, во время которого пройдут выборы президента ОКР. В сложившихся обстоятельствах огромную роль будет играть международная спортивная политика, которую предстоит вести новому главе ОКР. Как человек и спортсмен, на которого этой зимой напрямую повлияла ситуация вокруг российского спорта, считаю необходимым высказать своё мнение. На мой взгляд, претендующий на этот пост великий спортсмен Александр Попов с его огромным опытом работы в МОК является идеальным кандидатом. Уверен, что он способен справиться с теми задачами, которые перед ним встанут. Я искренне желаю ему удачи на предстоящих выборах!

