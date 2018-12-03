Шипулин посетил спортивный центр Легкова в Пересвете

Российский биатлонист Антон Шипулин, возобновивший тренировки со сборной России, побывал в спортивном центре Александра Легкова в Пересвете. Спортсмен в своем Инстаграме выложил фотографию оттуда. На снимке он находится рядом со знаком "Подъём Антона Шипулина".

– Перед вылетом на сбор заскочил в гости к Александру Легкову в городе Пересвет. Долго я искал этот подъем, но все-таки нашел. Спортивный цент на высшем уровне! Всем сюда! P.S. На лыжах уже можно кататься, – написал Шипулин в своём Инстаграме.