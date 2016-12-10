Шипулин поднялся на третье место в общем зачете и зачете гонки преследования

Россиянин Антон Шипулин, ставший третьим в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке, поднялся на третье место в зачете гонки преследования и в общем зачете. В лидерах обоих зачетов идет победитель сегодняшней гонки Мартен Фуркад.
Россиянин Максим Цветков, финишировавший сегодня восьмым, идет в зачете гонки преследования вторым, а в общем зачете поднялся на пятую строчку.
Кубок мира
Общий зачет (м)
1 (1). М. Фуркад (Франция) - 288 (+60)
2 (2). Й. Бе (Норвегия) - 193 (+43)
3 (5). ШИПУЛИН (Россия) - 173 (+48)
4 (3). Бьорндален (Норвегия) - 166 (+32)
5 (4). ЦВЕТКОВ (Россия) - 166 (+34)
6 (6). Пайффер (Германия) - 151 (+29)...
11 (7). БАБИКОВ (Россия) - 123 (+7)...
13 (18). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 116 (+36)...
34 (37). ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 50 (+15)
45 (43). МАЛЫШКО (Россия) - 25 (0)
Гонка преследования (м)
1 (3). М. Фуркад (Франция) - 108 (+60)
2 (2). ЦВЕТКОВ (Россия) - 88 (+34)
3 (8). ШИПУЛИН (Россия) - 82 (+48)
4 (16). Свендсен (Норвегия) - 79 (+54)
5 (10). Й. Бе (Норвегия) - 74 (+43)
6 (4). Пайффер (Германия) - 72 (+29)
6 (9). Шемп (Германия) - 72 (+40)...
9 (1). БАБИКОВ (Россия) - 67 (+7)...
12 (17). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 60 (+36)...
29 (30). ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 26 (+15)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/ratings/
Slim Taller
За третье место будет борьба Бьорндалена и Шипулина.Пока шансы равные.
15:44
CanagliaVova
Мартан потерял сон
14:45