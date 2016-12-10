Шипулин поднялся на третье место в общем зачете и зачете гонки преследования

Россиянин Антон Шипулин, ставший третьим в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке, поднялся на третье место в зачете гонки преследования и в общем зачете. В лидерах обоих зачетов идет победитель сегодняшней гонки Мартен Фуркад.

Россиянин Максим Цветков, финишировавший сегодня восьмым, идет в зачете гонки преследования вторым, а в общем зачете поднялся на пятую строчку.

Кубок мира

Общий зачет (м)

1 (1). М. Фуркад (Франция) - 288 (+60)

2 (2). Й. Бе (Норвегия) - 193 (+43)

3 (5). ШИПУЛИН (Россия) - 173 (+48)

4 (3). Бьорндален (Норвегия) - 166 (+32)

5 (4). ЦВЕТКОВ (Россия) - 166 (+34)

6 (6). Пайффер (Германия) - 151 (+29)...

11 (7). БАБИКОВ (Россия) - 123 (+7)...

13 (18). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 116 (+36)...

34 (37). ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 50 (+15)

45 (43). МАЛЫШКО (Россия) - 25 (0)

Гонка преследования (м)

1 (3). М. Фуркад (Франция) - 108 (+60)

2 (2). ЦВЕТКОВ (Россия) - 88 (+34)

3 (8). ШИПУЛИН (Россия) - 82 (+48)

4 (16). Свендсен (Норвегия) - 79 (+54)

5 (10). Й. Бе (Норвегия) - 74 (+43)

6 (4). Пайффер (Германия) - 72 (+29)

6 (9). Шемп (Германия) - 72 (+40)...

9 (1). БАБИКОВ (Россия) - 67 (+7)...

12 (17). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 60 (+36)...

29 (30). ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 26 (+15)