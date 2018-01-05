Россиянин Антон Шипулин поднялся на четвертое место в общем зачете Кубка мира. На этой позиции он сместил немца Симона Шемпа.

Сегодня в спринте на этапе в Оберхофе Шипулин стал 28-м, допустив два промаха.

Антон Бабиков поднялся на 13-ю строчку в общем зачете, Александр Логинов – на 16-ю.

Кубок мира

Мужчины

Общий зачет

1 (1). М. Фуркад (Франция) – 492 (+60)

2 (2). Й. Бе (Норвегия) – 460 (+48)

3 (3). Фак (Словения) – 342 (+36)

4 (5). ШИПУЛИН (Россия) – 282 (+13)

5 (4). Шемп (Германия) – 277 (+6)

6 (6). Т. Бе (Норвегия) – 261 (+40)

13 (15). БАБИКОВ (Россия) – 187 (+12)

16 (17). ЛОГИНОВ (Россия) – 180 (+18)

24 (22). ЦВЕТКОВ (Россия) – 123 (0)

25 (25). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 122 (+20)

33 (30). ГАРАНИЧЕВ (Россия) – 88 (0)

71 (68). ВОЛКОВ (Россия) – 8 (0)

Спринт

1 (1). М. Фуркад (Франция) – 222 (+60)

2 (2). Й. Бе (Норвегия) – 198 (+48)

3 (4). Фак (Словения) – 143 (+36)

4 (3). Шемп (Германия) – 132 (+6)

5 (7). Т. Бе (Норвегия) – 127 (+40)

6 (5). Б. Вегер (Швейцария) – 123 (+34)

9 (8). ШИПУЛИН (Россия) – 99 (+13)

16 (15). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 74 (+20)

18 (13). БАБИКОВ (Россия) – 73 (+12)

21 (19). ЛОГИНОВ (Россия) – 67 (+18)

42 (38). ЦВЕТКОВ (Россия) – 27 (0)

51 (46). ГАРАНИЧЕВ (Россия) – 22 (0)

Кубок наций

1 (1). Норвегия – 2881 (+442)

2 (2). Германия – 2726 (+374)

3 (3). Франция – 2721 (+403)

4 (4). Россия – 2387 (+351)

5 (5). Италия – 2277 (+357)

6 (6). Швеция – 2161 (+292)​

Общий зачет Кубка мира