Шипулин победил на "Лыжне России" в Екатеринбурге

Россиянин Антон Шипулин , не допущенный до Олимпиады в Пхенчхане, победил в забеге на 10 км среди спортсменов-профессионалов на массовой гонке "Лыжня России". Соревнования прошли в Екатеринбурге. Шипулин преодолел дистанцию за 22 минуты 44 секунды.
– Стоит отметить, что чемпион сочинской Олимпиады в эстафете серьезно готовился к этому старту и даже не вышел на церемонию открытия, где собравшиеся исполнили гимн России. Финишировавший вторым Дмитрий Бакланов отметил, что Шипулин находится в прекрасной форме, – отмечается на странице фан-клуба Шипулина в Инстаграме.
"АНТОН В ХОРОШЕЙ ФОРМЕ". ШИПУЛИН ПРИШЕЛ ПЕРВЫМ К ФИНИШУ На самой массовой трассе "Лыжни России" в Екатеринбурге завершились первые забеги. Главная лыжная гонка страны стартовала 10 февраля во всех городах России. В Екатеринбурге большее число участников зарегистрировалось для забега на трассе, проложенной перед павильонами "Екатеринбург –ЭКСПО". Представители власти и бизнеса во главе с главой региона Евгением Куйвашевым должны пробежать символическую дистанцию – 2025 метров, в поддержку участия города в гонке за право проведения всемирной выставки. Претендующие на призы спортсмены преодолели 10 километров. Первым на финиш среди профессионалов закономерно прибыл олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин. Он преодолел 10-километровую дистанцию за 22:44. Стоит отметить, что чемпион сочинской олимпиады в эстафете серьезно готовился к этому старту и даже не вышел на церемонию открытия, где собравшиеся исполнили гимн России. Финишировавший вторым Дмитрий Бакланов отметил, что Шипулин находится в прекрасной форме. #безантонанетбиатлона