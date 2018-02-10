Шипулин победил на "Лыжне России" в Екатеринбурге

Россиянин Антон Шипулин , не допущенный до Олимпиады в Пхенчхане, победил в забеге на 10 км среди спортсменов-профессионалов на массовой гонке "Лыжня России". Соревнования прошли в Екатеринбурге. Шипулин преодолел дистанцию за 22 минуты 44 секунды.

– Стоит отметить, что чемпион сочинской Олимпиады в эстафете серьезно готовился к этому старту и даже не вышел на церемонию открытия, где собравшиеся исполнили гимн России. Финишировавший вторым Дмитрий Бакланов отметил, что Шипулин находится в прекрасной форме, – отмечается на странице фан-клуба Шипулина в Инстаграме.