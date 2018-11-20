Шипулин планирует выйти на старт в австрийском Обертиллиахе

Российский биатлонист Антон Шипулин сообщил, что может вернуться на трассу на третьем этапе Кубка IBU. Соревнования пройдут с 19 по 23 декабря в австрийском Обертиллиахе.

- У меня в ближайшее время не будет никаких стартов: ни контрольных, ни соревнований, – приводит слова Шипулина "Команда России" со ссылкой на "Матч ТВ". – Пока ребята будут на этапах Кубка мира и Кубка IBU, я буду тренироваться. Если команда поедет в Обертиллиах, то поеду с ней, вероятно. Буду тренироваться, если организм будет себя хорошо вести, то возможно, пробегу третий этап Кубка IBU.