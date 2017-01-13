Шипулин опустился на третье место в общем зачете Кубка мира

Биатлонист Антон Шипулин после спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге опустился на третье место в общем зачете. Россиянина, который занял в сегодняшней гонке 23-е место, обошел немец Симон Шемп. Лидирует француз Мартен Фуркад, который опережает преследователей на 260 очков.
Общий зачет (м)
1 (1). М. Фуркад (Франция) - 670 (+60)
2(3). Шемп (Германия) - 410 (+40)
3 (2). ШИПУЛИН (Россия) - 397 (+18)
4 (6). Пайффер (Германия) - 369 (+43)
5 (4). Лессер (Германия) - 361 (+14)
6 (7). Свендсен (Норвегия) - 360 (+48)
7 (8). Бьорндален (Норвегия) - 345 (+34)
8 (5). ЦВЕТКОВ (Россия) - 339 (+10)...
11 (11). БАБИКОВ (Россия) - 291 (+18)...
22 (20). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 189 (0)...
34 (37). МАЛЫШКО (Россия) - 140 (+38)...
39 (40). ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 102 (+22)...
60 (60). ШОПИН (Россия) - 18 (0)
чуфар
Не идет у Антона, не идет. А вот Малышко приятно удивляет, у него идет, потихоньку правда, но идет.
18:35