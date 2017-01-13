Шипулин опустился на третье место в общем зачете Кубка мира

Биатлонист Антон Шипулин после спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге опустился на третье место в общем зачете. Россиянина, который занял в сегодняшней гонке 23-е место, обошел немец Симон Шемп. Лидирует француз Мартен Фуркад, который опережает преследователей на 260 очков.

Общий зачет (м)

1 (1). М. Фуркад (Франция) - 670 (+60)

2(3). Шемп (Германия) - 410 (+40)

3 (2). ШИПУЛИН (Россия) - 397 (+18)

4 (6). Пайффер (Германия) - 369 (+43)

5 (4). Лессер (Германия) - 361 (+14)

6 (7). Свендсен (Норвегия) - 360 (+48)

7 (8). Бьорндален (Норвегия) - 345 (+34)

8 (5). ЦВЕТКОВ (Россия) - 339 (+10)...

11 (11). БАБИКОВ (Россия) - 291 (+18)...

22 (20). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 189 (0)...

34 (37). МАЛЫШКО (Россия) - 140 (+38)...

39 (40). ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 102 (+22)...

60 (60). ШОПИН (Россия) - 18 (0)