Шипулин опустился на седьмое место в общем зачете Кубка мира

Российский биатлонист Антон Шипулин опустился с пятого на седьмое место в общем зачете Кубка мира. В масс-старте на этапе в Рупольдинге он занял 15-е место с четырьмя промахами.
Александр Логинов опустился на 20-ю строчку, Антон Бабиков – на 23-ю, а Матвей Елисеев – на 28-ю.
Лидировать по-прежнему продолжает француз Мартен Фуркад, норвежец Йоханнес Бе идет вторым, словенец Яков Фак – третьим.
Общий зачет (м)
1 (1). М. Фуркад (Франция) – 666 (+54)
2 (2). Й. Бе (Норвегия) – 622 (+60)
3 (3). Фак (Словения) – 430 (+31)
4 (6). Т. Бе (Норвегия) – 349 (+40)
5 (4). Хофер (Италия) – 346 (+27)
6 (7). Шемп (Германия) – 344 (+38)
7 (5). ШИПУЛИН (Россия) – 337 (+26)
20 (18). ЛОГИНОВ (Россия) – 211 (+8)
23 (21). БАБИКОВ (Россия) – 187 (0)
28 (27). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 137 (0)
32 (31). ЦВЕТКОВ (Россия) – 123 (0)
40 (38). ГАРАНИЧЕВ (Россия) – 88 (0)
59 (59). ВОЛКОВ (Россия) – 35 (0)
Масс-старт (м)
1 (2). Й. Бе (Норвегия) – 114 (+60)
1 (1). М. Фуркад (Франция) – 114 (+54)
3 (6). Пайффер (Германия) – 74 (+36)
4 (3). Лессер (Германия) – 71 (+23)
5 (11). Т. Бе (Норвегия) – 70 (+40)
6 (4). ШИПУЛИН (Россия) – 69 (+26)
18 (9). ЛОГИНОВ (Россия) – 40 (+8)
23 (13). БАБИКОВ (Россия) – 28 (0)
27 (19). ГАРАНИЧЕВ (Россия) – 22 (0)
28 (21). ЦВЕТКОВ (Россия) – 20 (0)
40 (30). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 2 (0)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2017-2018/ratings/
- Яков Фак
- Антон Шипулин
- Мартен Фуркад
- Александр Логинов (биатлон)
- Антон Бабиков
- Йоханнес Бе
- Матвей Елисеев
pojarniy
Поплачься придурку Губерниеву, вообще будешь на 20 месте. Нашел с кем тратить энергию или пора в Думу, все без допинга обосрался.
15:35
alex1966
Надо наших всех заразить мононуклеозом, и они порвут всех.
15:25
NOVZODUM NAMREBUG
Пустяки..... До днища исчё много позиций!!!!!
15:24
maksimalist
Достаточно было просто написать: "Шипулин опустился"
15:21