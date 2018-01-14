Шипулин опустился на седьмое место в общем зачете Кубка мира

Российский биатлонист Антон Шипулин опустился с пятого на седьмое место в общем зачете Кубка мира. В масс-старте на этапе в Рупольдинге он занял 15-е место с четырьмя промахами.

Александр Логинов опустился на 20-ю строчку, Антон Бабиков – на 23-ю, а Матвей Елисеев – на 28-ю.

Лидировать по-прежнему продолжает француз Мартен Фуркад, норвежец Йоханнес Бе идет вторым, словенец Яков Фак – третьим.

Общий зачет (м)

1 (1). М. Фуркад (Франция) – 666 (+54)

2 (2). Й. Бе (Норвегия) – 622 (+60)

3 (3). Фак (Словения) – 430 (+31)

4 (6). Т. Бе (Норвегия) – 349 (+40)

5 (4). Хофер (Италия) – 346 (+27)

6 (7). Шемп (Германия) – 344 (+38)

7 (5). ШИПУЛИН (Россия) – 337 (+26)

20 (18). ЛОГИНОВ (Россия) – 211 (+8)

23 (21). БАБИКОВ (Россия) – 187 (0)

28 (27). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 137 (0)

32 (31). ЦВЕТКОВ (Россия) – 123 (0)

40 (38). ГАРАНИЧЕВ (Россия) – 88 (0)

59 (59). ВОЛКОВ (Россия) – 35 (0)

Масс-старт (м)

1 (2). Й. Бе (Норвегия) – 114 (+60)

1 (1). М. Фуркад (Франция) – 114 (+54)

3 (6). Пайффер (Германия) – 74 (+36)

4 (3). Лессер (Германия) – 71 (+23)

5 (11). Т. Бе (Норвегия) – 70 (+40)

6 (4). ШИПУЛИН (Россия) – 69 (+26)

18 (9). ЛОГИНОВ (Россия) – 40 (+8)

23 (13). БАБИКОВ (Россия) – 28 (0)

27 (19). ГАРАНИЧЕВ (Россия) – 22 (0)

28 (21). ЦВЕТКОВ (Россия) – 20 (0)

40 (30). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 2 (0)