Шипулин объяснил, почему не пожал руку Фуркаду

Россиянин Антон Шипулин, завоевавший бронзовую медаль в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене, объяснил, почему не стал пожимать руку французу Мартену Фуркаду. По словам Шипулина, после финиша он был очень зол, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.
– Вы с Логиновым договаривались, что не пожмете Фуркаду руку на награждении? Или это получилось спонтанно?
– Перед награждением я был настолько зол, что сказал Александру: "Я не буду жать ему руку". Александр ответил: "А я тем более". У него ведь поводов для обид еще больше. Логинова хотелось поддержать, ведь вокруг него сейчас очень много негатива. Крайне непросто выступать на чемпионате мира, когда вокруг тебя столько высказываний. Особенно усердствует как раз Фуркад.
Александр сегодня вообще большой молодец. Он справился. Я бы на него не обиделся, даже если бы он зашел на один, два и даже три штрафных круга. Прекрасно понимаю, как на него давит вся эта обстановка. Спортсмен должен бороться на трассе, а не заниматься политикой. Тем более что мы – люди медийные, и наши конфликты имеют очень широкий размах. Но если пошла такая пьянка, что нам остается?
Raven30101979
Правильно сделали! А то мы вечно ведём себя как терпилы.На нас плюют,а мы делаем вид что ничего не происходит.Надо было этому лягушатнику ещё в рыло разок дать.
22:40 9 февраля
Thomas_Boy
svens __________ С кем говорил? С санитарами?
22:30 9 февраля
svens
Недавно говорил о Веселом и Томасе бое. Спросил можно ли их... Сказали и без тебя управимся.
22:22 9 февраля
Thomas_Boy
Упёртый русский ____________ Шо, опять сионисты виноваты?
22:01 9 февраля
Григорич
Рад за команду, особенно за Логинова.
21:30 9 февраля
Григорич
Все, что сделал Фуркад с Логиновым и Шипулиным к сожалению в рамках правил, но не негласной этики поведения спортсменов, тем более "великих". Осталось Мартену благо у него винтовка произвести отстрел "неприятных" ему биатлонистов.Поэтому ее надо у него отнять от греха подальше.
21:24 9 февраля
IRB
В принципе, в гонке (речь не о комментах в сетях) ничего серьезного Мартышка не сделал, если бы это был кто-то другой, никто бы и не заметил. Саня попался на дороге, бывает в коридоре, Мартын может и не понял, что это Саня. А финиш есть финиш - жестко, но в рамках. В кои-то веки соглашусь с Леонтьичем - не надо внимания обращать, руку протяни - и готовься к эстафете. Там шансы хорошие. Не Фуркадом единым. Вон Хинц оказывается какая миленькая деваха. А у итальянок на первом этапе бежала девочка, а они все Вирер да Вирер..
21:04 9 февраля
rusfed 2.0
Весёлый© А Губычу рот с мылом вымыть. 20:03 __________ Наждачкой и ацетоном, имхо
21:04 9 февраля
rusfed 2.0
Плохо, что Антон израсходует эмоции попусту
21:04 9 февраля
джей
Антон, все что было уже прошло. Теперь нужно сделать все , чтобы лягушонок не выиграл ни одной гонки на этом ЧМ. Вот это будет достойный ответ !
21:01 9 февраля
🚀 Русские нагнут весь ми
Самое смешное - нигде не видел коммент Веселого, что Фуркад Логинова толкнул и руки не подал, аплодируя показательно. А потом, когда наши сказали - что это они руки не подали: "Дискву обоим за misconduct и вышвырнуть с чемпионата " Вот она, крысиная сущность Веселого!
20:54 9 февраля
Тополь-М
Веселый и Рабинович, идите шпильте друг друга, ЛГБТшники долбаные.
20:51 9 февраля
Thomas_Boy
Недавно говорил о Веселом с Солнцеликим. Спрашиваю, можно ли его расстрелять? Владимир Владимирович отвечает, что нет, расстрелять нельзя. Я предлагаю, типа, давайте тогда повесим. Нет, отвечает, вешать нельзя. Вот пойдет Веселый гулять, например, споткнется и упадет. И тут вдруг как раз сердечная недостаточность. И я подумал: какой он все-таки мудрый, наш Президент!
20:49 9 февраля
🚀 Русские нагнут весь ми
вот я лично НЕ ВЕРЮ, что человек за 40 (догадываетесь кто) бегает на кубке мира стабильно в окружении 23-33 летних и добивается неплохих результато ============================================================================================================= Ну так Ягр в 44 играет и добивается неплохих результатов. И результаты по сравнению с прежними - небо и земля. Так что не вижу ничего предосудительного
20:49 9 февраля
kalmah
обидно, что коммент не добавили и не сохранил его. Кратко суть, всех призеров 4 последних сезонов в любой гонке КМ, ЧМ проверить на допинг (в том числе и ТИ) в присутствии специалистов всех стран - участников КМ проверить, ТИ на общих основаниях и у кого обнаружили отстранить, вот тогда это будет чистый спорт, а не "чистый" спорт против одной страны
20:43 9 февраля
kalmah
Ахахаха поржал, а на самом деле, ты болеешь??? какое ТИ - вперед в паралимпийскую сборную, ох сильно ряды соперников поредеют. Дак ведь даже раскрывают имена не хотят, знают чем это грозит, вот я лично НЕ ВЕРЮ, что человек за 40 (догадываетесь кто) бегает на кубке мира стабильно в окружении 23-33 летних и добивается неплохих результатов. Полная фигня. а давайте-ка проведем допинг тесты его, только в присутствии экспертов всех стран, принимающих участие в кубке мира?? Слабо?? Тогда не вякайте, кто это не сделал, все потенциальные допингеры
20:38 9 февраля
ЮКИ
нужно сей мартен на Переплав отправить!сучара,лягушачья!
20:38 9 февраля
🚀 Русские нагнут весь ми
Весёлый© Давно хотел сказать: ТЫ - СВИНЬЯ!)))
20:32 9 февраля
🚀 Русские нагнут весь ми
Весёлый© Давно хотел сказать. ТЫ - СВИНЬЯ! )))
20:31 9 февраля
Kapral1980
Чего тут объяснять. Смалодушничал , лузер. Проигрывать надо уметь. Но мы всегда найдем виноватого, не так ли ? )
20:12 9 февраля
ladafan
веселый под острослова косит всегда, только не выходит никогда....
20:09 9 февраля
Красно синий
Фуркад доноется. Когда за него возьмутся и проверят или хотя бы не будут покрывать. Тогда и увидим что держи вора громче всех кричит сам вор. А то нашёлся чемпион,болел так что люди о спорте и не помышляют и на тебе бегает как конь...Получит ещё своё...
20:09 9 февраля
кубань чемпион
Весёлый _________________ Твоя "парочка" в овраге гнилые шпроты доедает. Хорош уже примазываться к России.
20:07 9 февраля
dam22
Весёлый© Веселый - ты СВИНЬЯ!!!
20:07 9 февраля
Rabinovich
единственный адекват- это Веселый
20:06 9 февраля
Весёлый©
А Губычу рот с мылом вымыть.
20:03 9 февраля
Весёлый©
О, так это была инициатива нашей сладкой парочки?! Дискву обоим за misconduct и вышвырнуть с чемпионата вместе с лекарствами, которые они попросили казахов перепрятать.
20:01 9 февраля
Cheremis57
Браво, парни! Давите эту мразь на лыжне!! Обарзел совсем!!!
20:01 9 февраля
Ugine
Мужики! Теперь надо в гонке побеждать!!!
19:58 9 февраля
alex1966
Антон молоток! Короче, показал сегодня себя и лидером и мужиком. Достойно!
19:58 9 февраля