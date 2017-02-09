Шипулин объяснил, почему не пожал руку Фуркаду

Россиянин Антон Шипулин, завоевавший бронзовую медаль в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене, объяснил, почему не стал пожимать руку французу Мартену Фуркаду. По словам Шипулина, после финиша он был очень зол, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Вы с Логиновым договаривались, что не пожмете Фуркаду руку на награждении? Или это получилось спонтанно?

– Перед награждением я был настолько зол, что сказал Александру: "Я не буду жать ему руку". Александр ответил: "А я тем более". У него ведь поводов для обид еще больше. Логинова хотелось поддержать, ведь вокруг него сейчас очень много негатива. Крайне непросто выступать на чемпионате мира, когда вокруг тебя столько высказываний. Особенно усердствует как раз Фуркад.

Александр сегодня вообще большой молодец. Он справился. Я бы на него не обиделся, даже если бы он зашел на один, два и даже три штрафных круга. Прекрасно понимаю, как на него давит вся эта обстановка. Спортсмен должен бороться на трассе, а не заниматься политикой. Тем более что мы – люди медийные, и наши конфликты имеют очень широкий размах. Но если пошла такая пьянка, что нам остается?