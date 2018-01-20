Шипулин – о гонке преследования в Антерсельве: "От Бе перло уверенностью"

Российский биатлонист Антон Шипулин, который стал бронзовым призером гонки преследования на этапе Кубка мира в Антерсельве, доволен результатом. По словам спортсмена, соперники не дали шанса побороться за более высокое место.

– Я доволен тем, что сегодня есть медаль. В этом сезоне их у меня не так много, этому соскучился, – сказал Шипулин во флэш-интервью. – Впереди была конкуренция. Ребята не давали шанса. Ошибка на первом же рубеже стоила мне борьбы с Фуркадом. Я был готов к борьбе, но когда пошел на последний круг, понял, что шансов нет.

Не сказал бы, что выкладывался на сто процентов на четвертом рубеже. Оставлял силы, чтобы побороться на последнем круге. Шел с небольшим запасиком. Давно не было таких гонок. От Бе перло уверенностью. Видимо, он понимал, что нужно чисто отстрелять и все будет хорошо.

Желают ли биатлонисты топ-уровня промаха соперникам? В душе – да. На четвертом рубюеже меня начало немного подколбашивать, но, слава богу, справился. О чем говорили после спринта с Крючковым? Что неплохо, но нужно лучше

Бе выиграл гонку преследования в Антерсельве, Шипулин – третий