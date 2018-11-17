Шипулин не выступит на первых этапах Кубка мира

Олимпийский чемпион-2014 Антон Шипулин не попал в состав сборной России на первые три этапа Кубка мира по биатлону, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза биатлонистов.

Первый этап Кубка мира сезона-2018/19 пройдет в словенской Поклюке с 30 ноября по 9 декабря. 10 декабря в австрийском Хохфильцене стартует второй этап, который продлится до 16 декабря. Чешский город Нове-Место примет третий этап (17-22 декабря).

Напомним, 4 октября Шипулин объявил о продолжении карьеры. 31-летний спортсмен сможет выступать за сборную без отбора.

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