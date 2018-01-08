Шипулин - Кузьминой: "Спасибо за пару хороших советов!"

Лидер мужской сборной России Антон Шипулин разместил в своем Инстаграме фото с сестрой – Анастасией Кузьминой, выступающей за Словакию, поблагодарив ее за совместную тренировку в преддверии 5-го этапа Кубка мира в Рупольдинге и хорошие советы.

"Это счастье, когда у близких людей есть повод улыбаться. Люблю тебя, сестра. Спасибо за отличную совместную тренировку и пару хороших советов!" – написал Шипулин.

В активе Шипулина в нынешнем сезоне – одно третье место в гонке преследования в Анси и четвертое место в общем зачете Кубка мира. В свою очередь Кузьмина одержала четыре победы, оформив в том числе дубль в спринте и гонке преследования в Оберхофе на прошлой неделе. Она возглавляет общий зачет Кубка мира, а также зачеты в спринте и преследовании.

5-й этап Кубка мира в Рупольдинге пройдет с 10 по 14 января. В программе - индивидуальные гонки, эстафеты и масс-старты.

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