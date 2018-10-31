Шипулин и Юрлова-Перхт отправятся на сбор в Контиолахти

Стал известен состав сборной России на сбор в Контиолахти, информирует официальный сайт СБР. Работа в Финляндии продлится с 1 по 18 ноября и завершится контрольными стартами. По их итогам будут сформированы команды, которые выступят на декабрьских этапах Кубка мира и Кубка IBU.

Состав сборной России:

мужчины (основа) – Антон Шипулин (Свердловская область), Александр Логинов (Тюменская область), Антон Бабиков (Республика Башкортостан), Максим Цветков (Москва-Вологодская область), Евгений Гараничев (Тюменская область), Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург), Пётр Пащенко (ХМАО-Югра), Семён Сучилов (ХМАО-Югра).

мужчины (резерв) -Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан), Иван Томилов (ХМАО-Югра), Матвей Елисеев (Москва), Евгений Идинов(Тюменская область), Александр Поварницын (Удмуртская Республика), Василий Томшин (Санкт-Петербург), Игорь Малиновский (Омская область).

За счет регионов также приглашены Алексей Волков (ХМАО-Югра), Алексей Слепов (Санкт-Петербург), Кирилл Стрельцов (Московская область) и Юрий Шопин (Ульяновская область).

женщины (основа) – Екатерина Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург), Ульяна Кайшева (Удмуртская Республика), Маргарита Васильева(Красноярский край), Светлана Миронова (Свердловская область), Лариса Куклина (ЯНАО), Анастасия Морозова (ХМАО-Югра).

женщины (резерв) – Валерия Васнецова (Пермский край), Ирина Казакевич (Свердловская область), Евгения Павлова (Новосибирская область), Виктория Сливко (Тюменская область), Кристина Резцова (ХМАО-Югра), Тамара Воронина (Свердловская область), Александра Алексешникова (Новосибирская область).

За счет регионов будут тренироваться также Наталья Ушкина (Республика Мордовия) и Наталья Гербулова (Красноярский край).