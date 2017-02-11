17:53 11 февраля | БИАТЛОН

Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки

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Состоялось долгожданное примирение между Антоном Шипулиным и Мартеном Фуркадом. В микст-зоне вскоре после окончания спринтерской гонки чемпионата мира в Хохфильцене спортсмены публично пожали друг другу руки. Напомним, что Шипулин и Александр Логинов проигнорировали Фуркада во время награждения по итогам смешанной эстафеты, из-за чего француз на несколько минут покинул пьедестал почета. (Владимир ИВАНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (25)
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armi

**чнок люгу_____шатник должен был ПЕРВЫМ подать руку, а наш только ответить. Хамство и наглость должно быть наказано!!!!!!

19:24 11 февраля

fanat10

Осталось набить морду губошлепу с микрофоном и конфликт будет исчерпан

19:21 11 февраля

Thomas_Boy

П_о_в_а_р ---------------- Кстати, уже не раз замечал там некая "Буква Ё" пытается неумело тебя копировать. ___________ Он меня реально утомил... Совсем человек тормозов не знает. Трамп, Трамп, Трамп...

19:04 11 февраля

Thomas_Boy

П_о_в_а_р ________________ Откуда у Дмитрия Анатолича время на женщин с низким уровнем социальной отвественности? У него на высокий-то уровень не всегда время есть. А сайт Фратрии конебомжи взломали, видимо. Что-то мало там стало разоблачений гнуснопрославленных конебомжовских выходок. Даже тут люди стараются, пишут, изобличают. А на Фратрии как-то уныло. Ты как хочешь, а я вот запилю к/б бложик. Ни слова о биатлоне. Только футбол и "Спартак".

19:02 11 февраля

П_о_в_а_р

Thomas_Boy ----------------------- Кстати, уже не раз замечал там некая "Буква Ё" пытается неумело тебя копировать. В Южном парке такой стиль повествований "сарказмоболом" обозвали. Я б предъявил за нарушение авторских прав паразиту. Тем более делает он это крайне не умело, чем портит впечатления от подобной стилистики. Предлагаю пригласить его на Внуковскую-5 и не пожать ему руки.

19:01 11 февраля

Don Miguel

Ум иногда включается после. К сожалению. Как ни странно, но не только у меня.

18:56 11 февраля

Thomas_Boy

* лучше бЫ

18:51 11 февраля

Thomas_Boy

П_о_в_а_р _____________ Между прочим, Дмитрий Анатолич Медведев не чурается твиттера, фэйсбука и прочих видеоблогов. Так что не надо смеяться над теми, кто уважает новые прогрессивные технологии. Лучше был сам завел красно-белый бложик.

18:50 11 февраля

Тропическая гемангиома Мовсисяна

горько! )))

18:47 11 февраля

Don Miguel

Ну, теперь "враг России" будет Шипулин! Биатлон всем пофиг, главное, что кому пожал и не пожал!

18:38 11 февраля

П_о_в_а_р

"вылезла в люди" посредством твиттерочков-инстаграмчиков.))

18:35 11 февраля

П_о_в_а_р

rusfed 2.0 -------------------------- Бг.)) ПлЭбЭй, ты чего, обиделсо?) Твиттерочки-инстаграмчики, фап-фап.)) Сколько баб завалил в Новом году?.. в твиттерочках-инстаграмчиках?)) А в прошлом?))

18:33 11 февраля

ЮКИ

может,и к лучшему?!в одном котле варятся...

18:30 11 февраля

rusfed 2.0

Тульская Аллочка вылезла в люди в поисках мужика? Жаба крючкохвостая, вали на желудевые ветки, там твои шансы выше. Ха

18:27 11 февраля

горнолыжник из Горно-Алтайска

Прямо долгожданное. А кто ждал-то?

18:21 11 февраля

zoostation

Скат78 ----------- ну судя по занятым местам, конфликт на пользу никому не пошёл. посмотрим что завтра будет, после "примирения".

18:19 11 февраля

vikon

Скат78 кто виноват тот и извинился.А Шипулин звезда для России и то благодаря Губерниеву.

18:19 11 февраля

П_о_в_а_р

rusfed 2.0 Наказал биатлонный бог Антона ---------------------- Наказал Бог тебя оленя...))) З.Ы. бабу нашёл, твиттерочки-инстаграмчики?))

18:17 11 февраля

Скат78

zoostation Скат78 18:05 ----------------- подожди ругать, может он ему опасные бактерии передал рукопожатием. подождём, посмотрим... Ума на такую комбинацию ему не хватит. Но как видим не только интеллекта ему не хватает, но чести.

18:16 11 февраля

CanagliaVova

Спетров-Пэтэушник - такой пэтэушник

18:08 11 февраля

zoostation

Скат78 18:05 ----------------- подожди ругать, может он ему опасные бактерии передал рукопожатием. подождём, посмотрим...

18:08 11 февраля

zoostation

всё? интриги больше нет на этом ЧМ?

18:03 11 февраля

spetrov

Is it realy Perezagrouzka? Perestroika wakes you up?

18:03 11 февраля

Andre_Saratov

Все! Чемпионат можно заканчивать!)

18:01 11 февраля

rusfed 2.0

Наказал биатлонный бог Антона: сегодня уже никому не должен руки жать. Но это хорошо, что помирились: лучше поздно, чем никогда.

18:00 11 февраля

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Материалы других СМИ