Шипулин, Гараничев и Малышко побегут спринт в Эстерсунде

Стал известен состав мужской сборной России на спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде, сообщает официальный сайт СБР.

Россию в спринте представят Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Максим Цветков и Матвей Елисеев.

Гонка пройдет в субботу и начнется в 16.45 по московскому времени.