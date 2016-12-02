17:44 | БИАТЛОН

Шипулин, Гараничев и Малышко побегут спринт в Эстерсунде

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Стал известен состав мужской сборной России на спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде, сообщает официальный сайт СБР.

Россию в спринте представят Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Максим Цветков и Матвей Елисеев.

Гонка пройдет в субботу и начнется в 16.45 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2016/56448/

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КОММЕНТАРИИ (8)
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LemieuxMario

ну раз ЭТИ бегут значит в 30-ку попадем)))

20:47

xxx5

Ну держитесь, завтра Малышко всех порвет, ВАДУ тоже !!!

20:02

Инопланетный разум1

Шипулин может и ПОБЕЖИТ,а остальные пойдут потихоньку,стараясь попасть в шестидесятку лучших.

19:54

ДОЗВОН ГУБЕР

Интересно, а малышка и розовощёкий "универсал" с ПОДХОДЯЩЕЙ фамилией ь*абиков реально БИ"минус" для начальничков ФБР ??? Иначе зачем ИХ в коМАНДЕ держать????

19:40

Пятачок

Прекрасный выбор: ведь это наши три богатыря на распутье : Антоша - Илья Муромец, Гарыныч - Добрыня Никитич, а Малышка - Алеша Попович. Прямо пойдут - головы буйные сложат: французский конь их затопчет, криво пойдут - ВАДА сначала всю мочу отберет, а потом - все медали. Что делать? Рекбус, кроксворд.

19:27

defender_8

Они набирают форму к играм 18-го года. Малышко к тому времени станет стремительным, как олень, а Слепцова станет пожизненным членом сборной. Жаль, что у неё всегда будет что-то замерзать: то лыжи, то ботинки, то патроны.

19:04

aastone

лучше малышка, чем чья то девочка - шопин

18:56

кузя23

Малышку и Шумилову ничего не берет. Стабильные пассажиры-туристы.

18:08

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