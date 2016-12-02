Шипулин, Гараничев и Малышко побегут спринт в Эстерсунде

Стал известен состав мужской сборной России на спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде, сообщает официальный сайт СБР.
Россию в спринте представят Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Максим Цветков и Матвей Елисеев.
Гонка пройдет в субботу и начнется в 16.45 по московскому времени.
LemieuxMario
ну раз ЭТИ бегут значит в 30-ку попадем)))
20:47
xxx5
Ну держитесь, завтра Малышко всех порвет, ВАДУ тоже !!!
20:02
Инопланетный разум1
Шипулин может и ПОБЕЖИТ,а остальные пойдут потихоньку,стараясь попасть в шестидесятку лучших.
19:54
ДОЗВОН ГУБЕР
Интересно, а малышка и розовощёкий "универсал" с ПОДХОДЯЩЕЙ фамилией ь*абиков реально БИ"минус" для начальничков ФБР ??? Иначе зачем ИХ в коМАНДЕ держать????
19:40
Пятачок
Прекрасный выбор: ведь это наши три богатыря на распутье : Антоша - Илья Муромец, Гарыныч - Добрыня Никитич, а Малышка - Алеша Попович. Прямо пойдут - головы буйные сложат: французский конь их затопчет, криво пойдут - ВАДА сначала всю мочу отберет, а потом - все медали. Что делать? Рекбус, кроксворд.
19:27
defender_8
Они набирают форму к играм 18-го года. Малышко к тому времени станет стремительным, как олень, а Слепцова станет пожизненным членом сборной. Жаль, что у неё всегда будет что-то замерзать: то лыжи, то ботинки, то патроны.
19:04
aastone
лучше малышка, чем чья то девочка - шопин
18:56
кузя23
Малышку и Шумилову ничего не берет. Стабильные пассажиры-туристы.
18:08