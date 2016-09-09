Шипулин, Гараничев и Бабиков примут участие в трех стартовых этапах Кубка мира

Глава СБР Александр Кравцов сообщил, что россияне Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Антон Бабиков примут участие в трех стартовых этапах Кубка мира-2016/17. Ранее он говорил, что окончательный состав будет определен после контрольных стартов в середине ноября.

- Дорога открыта для всех, но Бабиков, Шипулин и Гараничев в "красной" группе, - цитирует ТАСС Кравцова. - В лыжах и в биатлоне существует правило топ-15, и эти люди стопроцентно участвуют на первых этапах Кубка мира, а все остальные жестко по правилам.

Первый этап Кубка мира стартует 25 ноября в шведском Эстерсунде.