Шипулин - Фуркаду: "Жди меня и наших ребят не обижай"

Российский биатлонист Антон Шипулин ответил на видеообращение от француза Мартена Фуркада. Фуркад в обращении сказал, что Шипулин правильно решил продолжить карьеру, поскольку их поколение не сказало последнего слова в биатлоне.

- Было приятно, что Мартен записал такое обращение. Это придало дополнительной мотивации, - сказал Шипулин в передаче "Биатлон с Дмитрием Губерниевым". - Поэтому хочу пожелать, чтобы ты не сдавался. Ты правильно сказал: наше поколение еще не сказало последнего слова. Жди меня, наших ребят не обижай.