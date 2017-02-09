Шипулин - Фуркаду: "Спортсмены не должны заниматься политикой"

Противостояние между Мартеном Фуркадом и российскими биатлонистами продолжилось во время пресс-конференции медалистов смешанной эстафеты на чемпионате мира-2017. Во время мероприятия Антон Шипулин обратился к французу с просьбой не заниматься политикой и предложил поговорить об этом "тет-а-тет".

- Я считаю, что спортсмены не должны заниматься политикой, а честно бороться на трассе, - заявил Шипулин. - Это относится к Мартену Фуркаду. Должны честно бороться на трассе, а свое мнение держать при себе.

- Что я сделал? - парировал Фуркад.

- Я думаю, что нам лучше поговорить об этом после пресс-конференции, тет-а-тет.

Перед стартом чемпионата мира француз выступил с критикой в адрес Александра Логинова, напомнив ему о двухгодичной дисквалификации за употребление допинга. Во передачи эстафеты он подрезал россиянина, а на финише слишком бурно отреагировал на победу над Шипулиным. Во время награждения представители сборной России отказались пожать руку Фуркаду, после чего он ушел с подиума.