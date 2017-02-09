20:45 9 февраля | БИАТЛОН

Шипулин - Фуркаду: "Спортсмены не должны заниматься политикой"

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Противостояние между Мартеном Фуркадом и российскими биатлонистами продолжилось во время пресс-конференции медалистов смешанной эстафеты на чемпионате мира-2017. Во время мероприятия Антон Шипулин обратился к французу с просьбой не заниматься политикой и предложил поговорить об этом "тет-а-тет".

 
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- Я считаю, что спортсмены не должны заниматься политикой, а честно бороться на трассе, - заявил Шипулин. - Это относится к Мартену Фуркаду. Должны честно бороться на трассе, а свое мнение держать при себе.

- Что я сделал? - парировал Фуркад.

- Я думаю, что нам лучше поговорить об этом после пресс-конференции, тет-а-тет. 

Перед стартом чемпионата мира француз выступил с критикой в адрес Александра Логинова, напомнив ему о двухгодичной дисквалификации за употребление допинга. Во передачи эстафеты он подрезал россиянина, а на финише слишком бурно отреагировал на победу над Шипулиным. Во время награждения представители сборной России отказались пожать руку Фуркаду, после чего он ушел с подиума.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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EASt1

переводчицу, да, уволить. Антон - молодец. Хоть и волнуется. Фуркад - свинья!

22:19 9 февраля

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

переводчица слабовата...

21:53 9 февраля

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