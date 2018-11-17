Шипулин будет готовиться в дубле к Кубку IBU

Олимпийский чемпион Антон Шипулин​ не вошел в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира-2018/19. Как сообщает официальный сайт СБР, 31-летний биатлонист в декабре будет находиться на тренировочном сборе в составе второй сборной команды и готовиться к выступлению на этапах Кубка IBU и "Ижевской винтовке".

Шипулин в прошлом сезоне занял третье место в общем зачете Кубка мира, а всего попадал в тройку лидеров четыре последних сезона подряд. Летом он объявил, что продолжит карьеру.