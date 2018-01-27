Шевалье выиграла гонку преследования на чемпионате Европы, Миронова - седьмая

Француженка Хло Шевалье стала первой в женской гонке преследования на чемпионате Европы в Риднау. Второе место заняла украинка Ирина Варвинец. Тройку призеров замкнула еще одна представительница Франции Жулия Симон.

Из россиянок лучшей стала Светлана Миронова, которая заняла 7-е место.

Результаты остальных биатлонисток сборной России: Валерия Васнецова - 9-я, Анастасия Загоруйко - 13-я, Виктория Сливко - 16-я, Ирина Старых - 25-я, Анастасия Морозова - 27-я.

Риднаун-Валь-Риданна (Италия)

Открытый чемпионат Европы

Женщины

Гонка преследования

10 км

1. Х. Шевалье (Франция) - 29.25,4 (0 шт. кругов)

2. Варвинец (Украина) - отставание 11,0 (1)

3. Симон (Франция) - 43,2 (1)

4. И. Фиалкова (Словакия) - 52,3 (1)

5. Оберхофер (Италия) - 55,1 (2)

6. Татизаки (Япония) - 1.01,2 (1)

7. МИРОНОВА (Россия) - 1.14,7 (4)

9. ВАСНЕЦОВА (Россия) - 1.28,8 (2)

13. ЗАГОРУЙКО (Россия) - 1.42,0 (3)

16. СЛИВКО (Россия) - 1.58,2 (4)

25. СТАРЫХ (Россия) - 2.53,6 (2)

27. МОРОЗОВА (Россия) - 2.55,6 (3)