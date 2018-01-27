Шевалье выиграла гонку преследования на чемпионате Европы, Миронова - седьмая

Француженка Хло Шевалье стала первой в женской гонке преследования на чемпионате Европы в Риднау. Второе место заняла украинка Ирина Варвинец. Тройку призеров замкнула еще одна представительница Франции Жулия Симон.
Из россиянок лучшей стала Светлана Миронова, которая заняла 7-е место.
Результаты остальных биатлонисток сборной России: Валерия Васнецова - 9-я, Анастасия Загоруйко - 13-я, Виктория Сливко - 16-я, Ирина Старых - 25-я, Анастасия Морозова - 27-я.
Риднаун-Валь-Риданна (Италия)
Открытый чемпионат Европы
Женщины
Гонка преследования
10 км
1. Х. Шевалье (Франция) - 29.25,4 (0 шт. кругов)
2. Варвинец (Украина) - отставание 11,0 (1)
3. Симон (Франция) - 43,2 (1)
4. И. Фиалкова (Словакия) - 52,3 (1)
5. Оберхофер (Италия) - 55,1 (2)
6. Татизаки (Япония) - 1.01,2 (1)
7. МИРОНОВА (Россия) - 1.14,7 (4)
9. ВАСНЕЦОВА (Россия) - 1.28,8 (2)
13. ЗАГОРУЙКО (Россия) - 1.42,0 (3)
16. СЛИВКО (Россия) - 1.58,2 (4)
25. СТАРЫХ (Россия) - 2.53,6 (2)
27. МОРОЗОВА (Россия) - 2.55,6 (3)
Григорич
Даже слона можно научить стрелять, но не Миронову!
21:03
ivradm
Зачем Васнецову, сколько можно тихоходов тянуть?
20:03
Don Miguel
Срочно поставить Васнецову в ближайшую гонку! НЕМЕДЛЕННО! Если провалит, помоев у нас на таких немеряно!
19:30
Доктор со стажем
Близорукие черепахи Тортиллы.Это я о наших.
19:18
alex160554
Что-то не слышно воплей комментатора! Даже на фоне середнячков наши биатлонистки ничего не показали.
17:51
максималист
С таких, как Васнецова, должно начаться возрождение женского биатлона в России.
17:38
максималист
Васнецова - молодец с 33-го на 9-ое. Утерла нос Сливко и Мироновой.
17:37