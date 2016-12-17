Шевалье выиграла гонку преследования, Акимова - третья

Французская биатлонистка Анаис Шевалье выиграла гонку преследования в Нове-Место в рамках третьего этапа Кубка мира. Шевалье допустила один промах и опередила итальянку Доротею Вирер. Россиянка Татьяна Акимова, которая стартовала первой, допустила один промах и замкнула тройку. Американка Сьюзен Данкли финишировала четвертой.

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

Женщины

Гонка преследования 10 км

1. А. Шевалье (Франция) - 30.38,1 (1 шт. круг)

2. Вирер (Италия) - отставание 9,5 (2)

3. АКИМОВА (Россия) - 19,4 (1)

4. Данкли (США) - 28,0 (2)

5. Дорен-Абер (Франция) - 43,8 (3)

6. Пройсс (Германия) - 48,9 (2)...

29. ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 2.19,1 (1)...

36. СЛЕПЦОВА (Россия) - 3.15,5 (3)...

46. ЗАГОРУЙКО (Россия) - 3.51,0 (4)...

Трансляция гонки преследования