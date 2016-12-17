20:10 17 декабря | БИАТЛОН

Шевалье выиграла гонку преследования, Акимова - третья

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Французская биатлонистка Анаис Шевалье выиграла гонку преследования в Нове-Место в рамках третьего этапа Кубка мира. Шевалье допустила один промах и опередила итальянку Доротею Вирер. Россиянка Татьяна Акимова, которая стартовала первой, допустила один промах и замкнула тройку. Американка Сьюзен Данкли финишировала четвертой.

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

Женщины

Гонка преследования 10 км

1. А. Шевалье (Франция) - 30.38,1 (1 шт. круг)

2. Вирер (Италия) - отставание 9,5 (2)

3. АКИМОВА (Россия) - 19,4 (1)

4. Данкли (США) - 28,0 (2)

5. Дорен-Абер (Франция) - 43,8 (3)

6. Пройсс (Германия) - 48,9 (2)...

29. ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 2.19,1 (1)...

36. СЛЕПЦОВА (Россия) - 3.15,5 (3)...

46. ЗАГОРУЙКО (Россия) - 3.51,0 (4)...

Трансляция гонки преследования

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КОММЕНТАРИИ (34)
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Союз Аполлонович

Буква Ё Союз Аполлонович, по сути только оскорблять в ответ остается. Аргументов нет, только грубость...___________ И по аргументам- ниже юзер RW.irk тебе все подробно расписал, читай

23:42 17 декабря

Союз Аполлонович

Буква Ё Союз Аполлонович, по сути только оскорблять в ответ остается. Аргументов нет, только грубость..._________ Ехал бы ты на .... как поет Шнур в своей известной песне. Что ты здесь в этой стране делаешь? Вали во Францию, там так прекрасно, будешь жить счастливо

23:40 17 декабря

Союз Аполлонович

Don неуважаемые модераторы, почему вы не трёте сообщения недочеловека, который не имея никаких доказательств оскорбляет наших спортсменов??? Это я про буковку е_____________ А они вообще очень странно себя ведут. По какой-то одной ведомой им логике трут сообщения.

23:37 17 декабря

sarkis1957

А где же наш активистка бойкота россиян и борец за "чистоту спорта" КУ-калова-СУ-калова?! Пошла в очередной раз раздеваться для эротического календаря? Так обос....ся у себя дома....

22:05 17 декабря

Don

неуважаемые модераторы, почему вы не трёте сообщения недочеловека, который не имея никаких доказательств оскорбляет наших спортсменов??? Это я про буковку е

21:21 17 декабря

sportbeer

Подчуфарова, загорулько, Слепцова просто клячи , всех в утиль.

21:21 17 декабря

RW.irk

Ха-ха! Болезный аргументами интересуется)) Дурачку невдомек, что РУСАДА уже нет, Родченков уехал, внутренний допинг контроль осуществляет БритишАДА (не говоря уже о контроле на международных стартах). Никто ничего найти не может, но Акимова все равно допингерша!))))))

21:19 17 декабря

sportbeer

Слепцова, загорулька, подчуфарова просто клячи ,всех в утиль.

21:18 17 декабря

Don

Буква Ё, если станцуешь и покричишь, то подарю)))

21:13 17 декабря

Буква Ё

Союз Аполлонович, по сути только оскорблять в ответ остается. Аргументов нет, только грубость...

21:10 17 декабря

Союз Аполлонович

Модераторам-респект!!

21:09 17 декабря

Ж и в о й

Молодец, Танюша! Доказала, что вчерашний успех не был случайностью)

21:03 17 декабря

Красноармеец К

Татьяне бы еще поработать над быстротой стрельбы. На каждом рубеже десяток секунд проигрывает соперницам. А так, всё в ажуре! Очень приятно, очень порадовала! Прям вовремя!

21:00 17 декабря

Jaroslav-13 - McLaren - the best

А где же Миричка? Упорно боролась с японками!И сделала их!Кек.И Лаура что то сдаёт...Пора опять в бункер на дозаправку.

20:59 17 декабря

Союз Аполлонович

Буква Ё Во Франции действует программа поддержки спорта, в России - поддержки допинга. Вот и все различие Акимовой и Шевалье__________ Ты реально такой дурачок или только прикидываешься?

20:58 17 декабря

бронепоезд

Буква Ё Жаль таблетку от поноса мозгов не изобрели,тебе бы пригодилась.

20:58 17 декабря

Буква Ё

Союз Аполлонович, причем тут Шевалье? У Франции за всю историю спорта столько допинговых скандалов не было, как у нас за последние лет пять. Потому их успехи воспринимаются с меньшим скепсисом

20:54 17 декабря

кузя23

Союз Аполлонович Он даже не думает о том что пишет)

20:54 17 декабря

Союз Аполлонович

Буква Ё кузя23, наши уже так измазались в допинге, что вовек не отмыться. И у вменяемых людей любой успех, особенно внезапный, автоматически ставится под сомнение. Одно дело, когда какие-нибудь синхронистки как нагибали всех, так и нагибают. А другое - девочка, которая занимала места в третьем десятке, внезапно побеждает________Шевалье это расскажи

20:52 17 декабря

Буква Ё

кузя23, наши уже так измазались в допинге, что вовек не отмыться. И у вменяемых людей любой успех, особенно внезапный, автоматически ставится под сомнение. Одно дело, когда какие-нибудь синхронистки как нагибали всех, так и нагибают. А другое - девочка, которая занимала места в третьем десятке, внезапно побеждает

20:49 17 декабря

Jaroslav-13 - McLaren - the best

Акимова,Шевалье и Данкли - просто чудо этого этапа!Такие приятные сюрпризы тоже нужны.

20:44 17 декабря

кузя23

Буква Ё Или у Шевалье 2е и 1е место это норм,а у Акимовой 1е и 3е это таблетка?)

20:43 17 декабря

кузя23

Буква Ё Они с Шевалье одни таблетки съели)Обоим на две гонки хватило)

20:41 17 декабря

кузя23

Айртон Кайсе уже ничего не нужно, свои 2 БХГ она уже взяла!)) Человек имеет право кататься в удовольствие.)) 20:25______Это ты решил,что ей ничего не нужно?))От скромности Чмока ты не умрешь))))

20:40 17 декабря

PallMall

Нам еще один день гонок остался. Завтра будем ждать побед!

20:31 17 декабря

TV глядач

А Светка отыграла 11 позиций и хотя не попала в масс - старт, опять наверно останется, уберут ......

20:29 17 декабря

Smartboy

Ну вот и у женской сборной появился свой лидер. Это хорошо

20:27 17 декабря

Айртон

Кайсе уже ничего не нужно, свои 2 БХГ она уже взяла!)) Человек имеет право кататься в удовольствие.))

20:25 17 декабря

Don

Catarzina, её фамилия Акимова, не надо коверкать и писать нужно с большой буквы, школа походу мимо Вас прошла)))

20:23 17 декабря

Айртон

Поздравления Анаис и Доро!) Лауру - с укреплением лидерства в Кубке Мира!)

20:23 17 декабря

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Материалы других СМИ